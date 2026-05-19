La Diputació sufraga amb 360.000 euros la conservació de sendes i la millora de paratges naturals

A més, subvenciona amb 50.000 euros l’adquisició, per part dels ajuntaments, de màquines trituradores de poda

Les tres convocatòries d’ajudes tenen obert el termini de presentació de sol·licituds / INFORMACIÓN

R. E.

La Diputació d’Alacant ha obert el termini de presentació de sol·licituds de tres convocatòries d’ajudes en matèria de medi ambient que permetran distribuir més de 400.000 euros entre els ajuntaments de la província.

“Estos plans posen de manifest el nostre compromís absolut amb la protecció i conservació del patrimoni natural que atresoren els nostres municipis, als quals donem suport sempre en l’impuls d’actuacions sostenibles i respectuoses amb l’entorn”, ha assenyalat la diputada de l’àrea, Magdalena Martínez.

En este sentit, la institució provincial invertirà enguany 240.000 euros en el desenrotllament d’accions de conservació i millora en sendes homologades —GR, PR, SL i ST—. La neteja, el desbrossament, la reposició de la senyalització o el manteniment de la cartelleria informativa són algunes de les actuacions que es duran a terme gràcies a este programa, que ha incrementat la seua dotació econòmica en 15.000 euros i el termini de presentació de sol·licituds del qual finalitza el pròxim 1 de juny.

D’altra banda, la Diputació col·laborarà amb els ajuntaments del territori en la conservació i millora dels seus paratges naturals a través d’una línia d’ajudes dotada amb 120.000 euros, 20.000 euros més que en 2025.

Gràcies a esta convocatòria, que estarà activa fins al 25 de maig, se subvencionaran accions com el manteniment de terraplens o talussos per a la recuperació de sòls, la plantació d’espècies autòctones per a la integració paisatgística, la neteja selectiva de muntanyes i aclarides, el condicionament i la recuperació de sendes antigues, la celebració d’accions de formació de voluntariat ambiental i participació ciutadana o l’elaboració i edició de materials en format paper o informàtic per a la difusió dels paratges.

Finalment, la institució sufragarà amb 50.000 euros l’adquisició de màquines trituradores de poda per part dels municipis de menys de 2.000 habitants, un pla el termini per a adherir-se al qual conclou demà dimecres 20 de maig.

