Elx CF
El Girona-Elx decisiu per la permanència es podrà veure en la plaça de Baix
L’Ajuntament instal·larà una pantalla gegant i autoritza que l’hostaleria puga oferir el partit en terrasses
L’Ajuntament d’Elx ha informat que instal·larà, dissabte que ve, una pantalla gegant en la plaça de Baix per a animar l’Elx en la final per la permanència en Primera Divisió que afrontarà l’equip dirigit per Eder Sarabia contra el Girona (21 hores).
A més, el consistori il·licità encapçalat per l’alcalde, Pablo Ruz, ha afegit en una nota de premsa que a partir de les 19:30 hores hi haurà música, activitats de pintar cares i molta diversió per a animar l’equip, des d’Elx, en el seu partit a Montilivi.
“Convoquem tots els il·licitans a la plaça de Baix per al partit contra el Girona per a fer força amb l’objectiu clar que el nostre Elx de l’ànima continue en Primera amb tot el que això suposa de positiu i d’impacte econòmic per al nostre municipi”, agrega la nota oficial.
Terrasses en hostaleria
D’altra banda, l’Ajuntament d’Elx també informa que s’ha firmat un decret per a autoritzar de manera excepcional la instal·lació de televisors en les terrasses d’establiments d’hostaleria per a este últim partit de la temporada, en el qual l’equip il·licità es juga la permanència en Primera Divisió.
Davant d’esta autorització, com ja va ocórrer l’any passat en els últims partits de cara a l’ascens, els bars i les cafeteries que disposen de terrassa podran traure les seues televisions exclusivament en l’horari del partit.
D’esta manera, els milers d’aficionats franjaverds que no es desplacen a Girona (només hi ha disponibles 306 entrades visitants) podran reunir-se en la ciutat de les palmeres per a animar els seus jugadors des de la distància.
