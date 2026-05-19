Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida salarial profesoresIntento asesinato machistaNuevo nombre PeretLímite ruido HoguerasObras Estación CentralAlicantino tiburónRincón mágico Alicante
instagramlinkedin

Elx CF

El Girona-Elx decisiu per la permanència es podrà veure en la plaça de Baix

L’Ajuntament instal·larà una pantalla gegant i autoritza que l’hostaleria puga oferir el partit en terrasses

L’afició de l’Elx veient un partit en pantalla gegant al Martínez Valero en 2018

L’afició de l’Elx veient un partit en pantalla gegant al Martínez Valero en 2018 / Matías Segarra

David Marín

David Marín

L’Ajuntament d’Elx ha informat que instal·larà, dissabte que ve, una pantalla gegant en la plaça de Baix per a animar l’Elx en la final per la permanència en Primera Divisió que afrontarà l’equip dirigit per Eder Sarabia contra el Girona (21 hores).

A més, el consistori il·licità encapçalat per l’alcalde, Pablo Ruz, ha afegit en una nota de premsa que a partir de les 19:30 hores hi haurà música, activitats de pintar cares i molta diversió per a animar l’equip, des d’Elx, en el seu partit a Montilivi.

“Convoquem tots els il·licitans a la plaça de Baix per al partit contra el Girona per a fer força amb l’objectiu clar que el nostre Elx de l’ànima continue en Primera amb tot el que això suposa de positiu i d’impacte econòmic per al nostre municipi”, agrega la nota oficial.

Terrasses en hostaleria

D’altra banda, l’Ajuntament d’Elx també informa que s’ha firmat un decret per a autoritzar de manera excepcional la instal·lació de televisors en les terrasses d’establiments d’hostaleria per a este últim partit de la temporada, en el qual l’equip il·licità es juga la permanència en Primera Divisió.

Davant d’esta autorització, com ja va ocórrer l’any passat en els últims partits de cara a l’ascens, els bars i les cafeteries que disposen de terrassa podran traure les seues televisions exclusivament en l’horari del partit.

Noticias relacionadas

Miles de aficionados del Elche estuvieron presentes en la previa al partido contra el Getafe.

Milers d’aficionats de l’Elx van ser presents en la prèvia al partit contra el Getafe / Áxel Álvarez

D’esta manera, els milers d’aficionats franjaverds que no es desplacen a Girona (només hi ha disponibles 306 entrades visitants) podran reunir-se en la ciutat de les palmeres per a animar els seus jugadors des de la distància.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: la UE cambia las normas a partir de julio y los coches tendrán más sistemas de seguridad para ayudar a los conductores
  2. William Shakespeare, escritor: “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”
  3. El Consell eleva a 200 euros al mes su oferta de subida salarial a los docentes
  4. Herboristería Cerámica Pascual, tradición familiar, artesanía y adaptación constante
  5. Una granizada cubre de blanco el interior de Alicante
  6. Un coche calcinado en la AP-7 tras chocar contra otro a la altura de La Vila Joiosa: hay heridos y más de 6 kilómetros de retenciones
  7. La lucha docente vuelve a las calles de Alicante en la segunda semana de huelga: "No vamos a doblegarnos"
  8. El chaleco antibalas salva a un vigilante de seguridad del Hospital de Alicante tras recibir una puñalada en un intento de robo

El Girona-Elx decisiu per la permanència es podrà veure en la plaça de Baix

El Girona-Elx decisiu per la permanència es podrà veure en la plaça de Baix

El detenido en Rojales por presunta estafa fue alcalde pedáneo y número 11 en las listas del PSOE

El detenido en Rojales por presunta estafa fue alcalde pedáneo y número 11 en las listas del PSOE

La Comunitat Valenciana acogerá en Alicante el mayor evento internacional de touroperación de golf del mundo en 2027

La Comunitat Valenciana acogerá en Alicante el mayor evento internacional de touroperación de golf del mundo en 2027

Concentración de profesores y maestros en la plaza de la Constitución de Torrevieja donde han reclamado la presencia del alcalde y el concejal de Educación

Alacant acollirà en 2027 el principal congrés internacional de turisme de golf

Alacant acollirà en 2027 el principal congrés internacional de turisme de golf

Los alicantinos Juanjo Llorens y Mamen García, ganadores de los Premios Talía 2026

Los alicantinos Juanjo Llorens y Mamen García, ganadores de los Premios Talía 2026

Elche abre la nueva pasarela de Altabix sobre las vías del tren

Tracking Pixel Contents