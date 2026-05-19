IFA-FIRA ALACANT rellança l’Auditori Exterior amb una aposta estratègica pels grans esdeveniments musicals i culturals
La institució firal firma un acord per a impulsar una nova etapa del recinte i obrir noves línies de negoci lligades a l’entreteniment, la cultura i les experiències en viu
IFA-FIRA ALACANT inicia una nova etapa en l’explotació i la dinamització de l’Auditori Exterior gràcies a l’acord al qual ha arribat amb la productora alacantina HDK Experience per a l’organització i el desenrotllament d’esdeveniments musicals i culturals de gran i mitjà format durant la temporada 2027. Promotora que gestiona noves iniciatives experiencials en l’estadi Enrique Roca i farà la producció d’algun esdeveniment enguany mateix en l’auditori d’IFA.
El contracte, que es va formalitzar divendres passat, permetrà reactivar un dels espais a l’aire lliure amb més potencial de la província, a més de consolidar IFA-FIRA ALACANT com un recinte versàtil, preparat per a albergar no només activitat firal i congressual, sinó també propostes vinculades a l’oci, la música i la cultura en directe.
L’Auditori Exterior, amb prop de 4.800 metres quadrats i capacitat operativa complementada amb àmplies zones d’aparcament i servicis logístics, es convertirà en un nou punt de referència per a concerts, festivals i experiències musicals de gran impacte, fet que reforçarà la posició estratègica d’IFA-FIRA ALACANT dins del circuit nacional d’esdeveniments.
L’aliança preveu la celebració de diferents esdeveniments musicals entre maig i agost de 2027, en una col·laboració que naix amb vocació de continuïtat i creixement. L’acord suposa, a més, un pas avant en la diversificació de l’activitat de la institució firal, alineant-se amb les noves tendències del sector de l’entreteniment i les experiències culturals en viu.
El projecte comptarà amb el suport operatiu i estratègic de professionals especialitzats en producció i gestió cultural, ja que incorporarà l’experiència acumulada per empreses i estructures vinculades al sector musical i de grans esdeveniments. Entre estes, destaquen col·laboracions estratègiques amb equips especialitzats en producció executiva, planificació tècnica i gestió integral d’espectacles i de tots els stakeholders que el configuren, dinamitzen i completen.
Així mateix, la iniciativa es nodrirà de l’experiència de promotores i partners amb trajectòria nacional i internacional en l’organització de festivals, concerts i formats experiencials, capaços d’atraure propostes musicals de primer nivell i generar un important retorn econòmic i turístic per a l’entorn, sense oblidar la tan necessària aportació a favor d’un posicionament territorial autonòmic com a destinació musicocultural de referència.
Amb esta operació, IFA-FIRA ALACANT reforça la seua estratègia d’obertura a noves línies de negoci vinculades a l’entreteniment, la cultura i els grans esdeveniments, ampliant les possibilitats d’ús del recinte durant tot l’any i afavorint l’atracció de nous públics, inversions i oportunitats per a la província d’Alacant.
El director general d’IFA-FIRA ALACANT, Alejandro Morant, ha destacat que “este acord representa una oportunitat per a continuar transformant IFA en un espai multifuncional, capaç de combinar l’activitat firal tradicional amb propostes innovadores relacionades amb la música, la cultura i l’oci experiencial”.
Per la seua banda, des de l’organització promotora, han assenyalat que l’objectiu és “convertir l’Auditori Exterior d’IFA-FIRA ALACANT en un espai de referència per a grans produccions musicals i culturals, apostant per una programació de qualitat i experiències diferencials, amb el suport d’equips”.
La iniciativa permetrà, a més, generar impacte econòmic directe i indirecte en sectors com l’hostaleria, el turisme, el comerç i els servicis, en línia amb el creixement que el sector dels festivals i concerts experimenta a Espanya en els últims anys.
