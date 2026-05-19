CAS PLUS ULTRA
El jutge del cas Plus Ultra considera que Zapatero és el presumpte líder d’una “estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències”
Va utilitzar els seus contactes personals i influència per a aconseguir el rescat de Plus Ultra i assegurar l’autorització de vols, segons la interlocutòria d’imputació
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama considera l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d’“una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d’influències” la finalitat de la qual “és l’obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l’exercici d’influències davant d’instàncies públiques en favor de tercers, principalment Plus Ultra”, segons informa el gabinet de premsa de l’Audiència Nacional. Per esta raó li imputa delictes d’organització criminal, tràfic d’influències i falsedat documental pels quals serà interrogat en qualitat d’imputat el pròxim 2 de juny.
Segons la investigació, els resultats de la qual arreplega el magistrat en la interlocutòria que s’estén al llarg de 85 pàgines, la trama va utilitzar societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs “per a exercir influències il·lícites, ocultar l’origen i la destinació dels fons i obtindre beneficis econòmics en favor de tercers i del mateix entramat”. Este assumpte va arribar a l’Audiència Nacional procedent d’un jutjat d’instrucció de Madrid que ja va practicar detencions relacionades amb un ús indegut del rescat de 53 milions que el Govern de Pedro Sánchez va aprovar per a Plus Ultra, entre les quals hi havia un amic de l’expresident, Julio Martínez Martínez, propietari de l’empresa Análisis Relevante.
Contactes personals
Segons les perquisicions, Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes personals i la seua capacitat d’accés a alts càrrecs de l’Administració “al servici de tercers interessats a obtindre decisions favorables”. La intervenció de Manuel Aarón Fajardo García i Julio Martínez Martínez com a intermediaris directes amb els clients, així com la participació operativa de la seua secretària María Gertrudis Alcázar i de Cristóbal Cano “revelen un repartiment funcional de tasques orientat a maximitzar l’eficàcia de les gestions davant d’organismes públics”.
En segon lloc, els fets descrits, afig el jutge, demostren que la influència exercida no es va dirigir a obtindre un tracte general o una expectativa indeterminada, sinó a la consecució d’una resolució administrativa concreta: l’aprovació i el desemborsament de l’ajuda pública sol·licitada per Plus Ultra en el marc del Fons de Suport a la Solvència. La seqüència temporal de reunions, contactes i comunicacions −inclòs l’accés anticipat a informació privilegiada sobre la concessió imminent de l’ajuda− evidencia que la xarxa va actuar amb la finalitat específica d’influir en la decisió de l’òrgan competent.
