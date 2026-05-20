Una alacantina entre els detinguts per Israel de la flotilla amb ajuda humanitària per a Gaza
El Ministeri d’Exteriors gestiona l’alliberament de Neus Belda, natural d’Alcoi i resident a Banyeres, que ha sigut interceptada en aigües internacionals dins de la Flotilla de la Llibertat
Una alacantina està detinguda pel Govern d’Israel després de ser interceptada una de les flotilles amb ajuda humanitària per a Gaza. Es tracta de Neus Belda Ferré, nascuda a Alcoi i resident a Banyeres de Mariola.
L’Ajuntament d’Alcoi ha mostrat tot el seu suport a Belda i la seua família, i l’alcalde, Toni Francés, s’ha posat en contacte amb la família per a traslladar-li “tota la col·laboració i l’ajuda que necessiten de l’Ajuntament en estos moments”, segons ha informat el consistori.
Des de l’executiu municipal han explicat que “també hem pogut saber que el Ministeri d’Afers Exteriors està intensificant les gestions i relacions internacionals per a assegurar un alliberament ràpid de les persones espanyoles que es troben actualment a Israel, entre les quals hi ha Neus Belda”.
L’Ajuntament d’Alcoi “condemna qualsevol acció contra els drets internacionals de les persones i reivindica, una vegada més, la pau i la defensa dels drets humans per a totes les persones que viuen a Gaza”.
Belda viatjava en la Freedom Flotilla Coalition. Guanyar també ha expressat, a través de les xarxes socials, la seua solidaritat amb esta alcoiana. La plataforma ciutadana ha explicat que “des de Guanyar Alcoi estem commocionats. La nostra veïna Neus Belda Ferré ha sigut detinguda. Formava part de la Flotilla de la Llibertat i ha sigut interceptada en aigües internacionals”.
Guanyar ha destacat que “la solidaritat no és un delicte. No ho ha sigut mai. L’abordatge de vaixells civils és un fet molt greu. Vulnera el dret internacional. Vulnera els drets humans. Exigim la seua llibertat. No callarem”.
Rumb a Gaza ha alertat en xarxes socials que “la ciutadana espanyola Neus Belda Ferré ha sigut segrestada després de l’atac contra el Tenaz, embarcació civil rumb a Gaza. Neus navegava en una missió humanitària no violenta al costat d’altres civils desarmats quan la tripulació va ser interceptada i raptada”.
I alerta que “el Govern espanyol té l’obligació d’actuar ja. El silenci diplomàtic davant del segrest dels seus ciutadans és complicitat. Exigim el seu alliberament immediat”.
Un grup ja està a Israel
El grup d’advocats Adalah ha confirmat, este dimecres, que un primer grup d’activistes interceptats per l’Armada d’Israel en aigües internacionals en la mar Mediterrània durant l’abordatge de la nova flotilla que es dirigia a la Franja de Gaza, en la qual viatjaven uns 40 espanyols, ha arribat ja al port israelià d’Ashdod, segons Efe. I ha denunciat el seu “segrest per la força” i trasllat “contra la seua voluntat” a territori d’Israel.
Este primer grup seria el dels interceptats dilluns per la Marina israeliana en aigües internacionals pròximes a Xipre, entre els quals figurarien, segons la Global Sumud Flotilla, una de les organitzacions darrere de la iniciativa, 33 espanyols. Deu embarcacions més van aconseguir continuar navegant cap a la destinació final, abans de ser igualment interceptades este dimarts. Es desconeix en quin grup viatjava l’alcoiana Neus Belda.
