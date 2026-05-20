Educació
Assemblees docents de la província d’Alacant rebutgen per unanimitat l’última oferta de la Conselleria
Professors de diversos instituts voten un “no” a la proposta autonòmica i es mostren a favor de continuar amb la vaga indefinida
A escasses hores d’una nova reunió decisiva (convocada per a este dimecres a les cinc de la vesprada), que determinarà si la vaga històrica del professorat acaba després de huit dies o, per contra, seguix avant i sense saber fins quan, assemblees docents de diferents centres educatius de la província d’Alacant ja s’han començat a pronunciar sobre l’oferta “definitiva” que la Conselleria d’Educació ha posat sobre la taula dels treballadors de l’ensenyança pública.
Les primeres votacions estan deixant respostes contundents, sense embuts, fins al punt que hi ha instituts en què els professors estan rebutjant les millores oferides per la Generalitat de manera unànime. És el cas dels IES Cabo de la Huerta i el Figueras Pacheco, d’Alacant; el Mutxamel; el San Vicente i el García Berlanga, de Sant Vicent; l’Historiador Chabàs, de Dénia; la Creueta, d’Onil; el Pere Ibarra, el Nit de l’Albà, el Victoria Kent, Les Arrels i el Sixto Marco, d’Elx, i el Xixona, entre altres.
Els docents s’han reunit al llarg del matí per a abordar punt a punt l’últim document presentat per l’Administració autonòmica com a ultimàtum per a resoldre este conflicte laboral, entre els quals hi ha la pujada salarial de 200 euros al mes en tres anys, entre altres 60 accions per a reduir burocràcia, millorar plantilles, avançar en inclusió educativa, reforçar infraestructures i reduir ràtios.
No obstant això, aquells que han mostrat el seu rebuig rotund a esta proposta ho han fet perquè l’oferiment del Consell, a més d’estar molt lluny de les seues pretensions, no inclou l’augment de les retribucions subjecte a l’IPC, ni tampoc concreta amb terminis o xifres la millora de les instal·lacions educatives, malgrat la urgència de la climatització, ni tan sols inclou una baixada de ràtios més enllà de les previstes pel Govern central en el seu projecte de llei, per a la qual cosa caldria esperar a 2030 en totes les etapes educatives.
Un dels pocs canvis que ha introduït Educació en la seua oferta, respecte a la que va presentar dimarts de matinada, és la retirada del punt sobre la promoció del valencià, que incloïa el desplegament de la Llei de llibertat educativa (una norma rebutjada de ple per tres sindicats al considerar que margina la llengua cooficial), així com el compromís de revisar les plantilles en les escoles infantils i en la Formació Professional (FP) semipresencial, això últim supeditat a una altra negociació separada en un termini de 15 dies. També s’ha eliminat el pla de substitució de baixes “anticipat” per a Primària, que els sindicats van titlar de “pegat” perquè consideraven que es tractaria com a comodins els especialistes d’Audició i Llenguatge i els de Pedagogia Terapèutica.
Formulari dels sindicats
Paral·lelament, l’STEPV, CCOO, UGT, CADPV, CNT, CGT, CUERPO, CSO i Docents en Lluita tenen obert un formulari per a arreplegar de manera individual i anònima el pronunciament dels professors sobre el document autonòmic. La consulta està oberta fins a les 21 hores, encara que a les 15 hores arreplegaran els primers resultats per a posar-los damunt de la taula d’Educació en la nova negociació.
Mentres la vaga continua activa, la pressió tampoc cessa en els carrers de la província. Després de la protesta enfront de l’ajuntament alacantí i d’una marxa de la comunitat educativa en la platja de Sant Joan, este dimecres hi ha convocada una concentració maratoniana en la Conselleria d’Educació, a València, d’11 a 20 hores, a més de diverses protestes durant tot el matí a Alacant.
