Costa Blanca difon en la fira Routes Europe de Rímini el seu potencial aeri amb connexions noves i més vols
L’organisme autònom de la Diputació participa en esta trobada articulada entorn de tres eixos: agenda de reunions, zona expositiva i programa de conferències
El Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca ha participat, estos dies, en la fira de connectivitat aèria Routes Europe 2026, que se celebra en la ciutat italiana de Rímini. Esta trobada, que reunix companyies aèries, aeroports i organismes de promoció turística de tot Europa, s’ha consolidat com un dels principals fòrums professionals per al desenrotllament de noves rutes aèries i per a l’enfortiment de la connectivitat internacional.
La participació de l’organisme autònom de la Diputació d’Alacant en este certamen, tal com ha explicat el director de l’organisme turístic provincial, José Mancebo, respon a l’estratègia de reforç de la connectivitat aèria de l’Aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández, un element clau per al posicionament de la destinació en els principals mercats emissors.
Segons ha traslladat Mancebo, l’estratègia de connectivitat de la Costa Blanca es fonamenta en una col·laboració constant amb els principals agents del sector: la terminal alacantina, AENA i les companyies aèries. “Esta coordinació es traduïx en reunions periòdiques de seguiment de rutes, fet que facilita la posada en marxa d’accions conjuntes orientades a la captació i consolidació de noves connexions”, ha exposat el responsable turístic.
La finalitat del Patronat Costa Blanca amb la seua estratègia de connectivitat “no és tant l’augment de passatgers, sinó l’obertura de noves destinacions per a la diversificació dels mercats, així com la reducció de l’estacionalitat, amb vols que operen especialment en temporada baixa”, ha recalcat Mancebo.
El certamen Routes Europe es tracta d’un esdeveniment clau dins del calendari promocional del Patronat Provincial de Turisme, segons ha indicat el director de l’ens, que ha traslladat que el balanç de la participació de Costa Blanca “ha sigut satisfactori i ens en tornem amb moltes accions previstes, amb noves rutes ja en marxa i amb el propòsit de continuar treballant en el llarg radi”.
La Costa Blanca participa de manera continuada en este fòrum des de l’any 2015, amb presència en diferents seus europees com Aberdeen (Escòcia), Cracòvia (Polònia), Belfast (Regne Unit), Bilbao (Espanya), Hannover (Alemanya), Milà (Itàlia), Łódź (Polònia), Aarhus (Dinamarca) i Sevilla (Espanya), la qual cosa evidencia l’interés i la productivitat de l’organisme amb este espai professional.
El certamen s’articula entorn de tres eixos principals: una agenda de reunions tancades entre destinacions turístiques i aerolínies, que permet negociar l’obertura de noves rutes; una zona expositiva en la qual participen aeroports i organismes de promoció turística; i un programa de conferències especialitzades en l’evolució del sector aeri.
L’Aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández va culminar 2025 amb prop de 20 milions de passatgers, registrant un nou rècord històric i consolidant-se com el quint aeroport d’Espanya per volum de trànsit. Este creixement s’ha vist acompanyat per uns nivells elevats d’ocupació també en temporada baixa i per la incorporació de mercats nous a la seua xarxa de rutes. La progressiva diversificació de mercats reforça la desestacionalització de la destinació i contribuïx a una major estabilitat de la demanda turística al llarg de tot l’any.
El Patronat de Turisme Costa Blanca ha dut a terme una intensa agenda de reunions professionals durant l’esdeveniment, mantenint trobades amb aerolínies clau del panorama europeu i internacional, operant en mercats consolidats com Jet2.com, Wizz Air o EasyJet, i mercats emergents i de l’Europa de l’Est, com Air Serbia, AirBaltic, Fly One, com també amb el mercat nord-americà i de llarg radi, amb reunions amb American Airlines, Delta i Pegasus Airlines.
També s’han explorat aliances amb aerolínies regulars per a un segment d’alt valor com SAS Scandinavian Airlines, Luxair, LOT Polish Airlines, Austrian Airlines, Norwegian, sense oblidar el mercat espanyol, amb cites amb Volotea o Binter Canarias.
“Estos contactes reforcen l’estratègia de la destinació orientada a consolidar i ampliar la connectivitat aèria amb mercats prioritaris, enfortint el seu posicionament a Europa i explorant noves oportunitats de creixement en rutes i capacitat aèria”, ha puntualitzat José Mancebo.
Per a la temporada d’estiu 2026, la terminal alacantina comptarà amb una capacitat superior als 16 milions de seients, distribuïts en més de 88.000 vols programats. Estes xifres suposen un increment aproximat del 9 % respecte a la temporada d’estiu anterior, la qual cosa consolida la tendència de creixement sostingut de l’aeroport i reforça el seu paper com una de les principals infraestructures aeroportuàries de l’arc mediterrani espanyol.
El mes de juny se sumaran noves rutes operades per FlyOne, des d’Erevan (Armènia); Pegasus Airlines, des d’Istanbul (Turquia), i Air Serbia, des de Belgrad (Sèrbia), la qual cosa permetrà reforçar la connectivitat amb l’Europa de l’Est i l’Orient Mitjà.
Posteriorment, en juliol, Wizz Air posarà en marxa una nova ruta des de Venècia Marco Polo, connexió que també serà operada per Ryanair a partir del mes de setembre.
