CD Eldense | Festa de l’ascens
La presidenta de l’Eldense, amb l’ambició pels núvols: “Parlar de Primera no és cap bogeria”
Carolina Holguín aprofita la festa de l’ascens a Segona Divisió per a traslladar estabilitat en el projecte i injectar il·lusió de cara a la pròxima temporada
Huit mesos com a presidenta i un ascens a Segona Divisió. Difícilment millorable és el bagatge al capdavant de l’Eldense de Carolina Holguín, màxima mandatària del club des del mes d’octubre passat. Però la presidenta del club, després d’eixir campions del grup 2 de la Primera RFEF, vol continuar fent créixer el Deportivo. És el missatge que trasllada des del saló de l’ajuntament, encara celebrant el quart ascens a la categoria de plata en la història de l’Eldense.
Holguín ha valorat de manera francament positiva la temporada del Deportivo, però no s’ha volgut oblidar dels moments difícils que va passar en els seus primers compassos al capdavant del club. “El recorregut ara sembla curt, però, en realitat, hi ha hagut molta faena. Hem tractat de fer-ho des del consens i el respecte a tothom. Hem trobat pedres, però finalment hem aconseguit l’objectiu a base de treball. Això és la conseqüència de com de bé s’ha fet des de cada una de les àrees”, explica la màxima responsable de la gestió del Deportivo.
La presidenta de l’Eldense, malgrat l’important negoci econòmic que podria fer el fons inversor després de l’ascens, amb l’opció de vendre el club per una quantia francament superior a la que va pagar fa a penes nou mesos, ha deixat clar que la intenció és fer un “projecte a llarg termini” en el Deportivo. “Nosaltres, sempre que arribem a un lloc, la nostra intenció és mirar a llarg termini. Mirem com a mínim a cinc anys vista, potser un poc més. Però bé, anem pas a pas. Segons com vagen les coses”, explica.
Mirant al futur… I a Primera?
Carolina Holguín, en un missatge tremendament optimista, vol mirar al futur pensant en el Deportivo com un equip assentat en el futbol professional. Fixa l’objectiu de “consolidar la categoria” per a la pròxima temporada… Però també mira cap amunt sense complexos: “L’any que ve serà un any de consolidar-nos en Segona Divisió, però també en cada una de les àrees del club. Eixe és el següent objectiu que ens marquem per a continuar avançant en este camí”.
I pensar en un segon ascens a Primera és una bogeria? “No. Per a mi això mai pot ser una bogeria. Ho vaig dir des del primer dia. Anirem pas a pas, amb els peus en terra. Però amb els objectius molt alts, amb els objectius en el cel. I el cel és arribar a Primera Divisió i a competicions europees. Per què no podem? Però bé, òbviament tot això partix d’una estabilitat emocional i financera. Sense tornar-nos bojos. Ara el que ens toca és consolidar-nos en Segona Divisió i ja hi haurà temps de pensar en un segon ascens”, afirma la presidenta, amb la seua característica rotunditat.
