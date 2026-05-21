Israel té previst deportar este dijous l’activista alcoiana de la Flotilla de la Llibertat detinguda il·legalment
Neus Belda va ser traslladada dimecres a la presó de Ketziot i volarà juntament amb els altres 43 espanyols a Istanbul, mentres els activistes denuncien humiliacions i maltractaments
El Govern d’Israel té previst deportar, este dijous, els 44 espanyols que formaven part de la Flotilla de la Llibertat i que van ser detinguts de manera il·legal en aigües internacionals a principis de setmana prop de Xipre. Entre ells figura l’activista alcoiana Neus Belda, que va ser traslladada dimecres a la presó de Ketziot.
Fonts de l’organització han explicat que a primera hora d’este dijous han contactat amb el cònsol espanyol a Tel-Aviv, Fernando de Castro, que ha confirmat que seran deportats a Istanbul, al llarg del dia de hui, tots els activistes, entre els quals hi ha 44 espanyols.
Està previst que isquen en un vol de Turkish Airlines des d’Israel a les 13:50 hora espanyola i que arriben a Istanbul a les 16:50 hores. El cònsol no ha pogut veure a cap dels espanyols en la presó de Ketziot.
Així, en les pròximes hores seran traslladats a l’aeroport de Ramon a Israel per a embarcar en avions noliejats pel Govern turc cap a Istanbul. I possiblement podrien arribar a Espanya divendres.
Maltractaments i humiliacions
Advocats han prestat assistència jurídica a centenars de participants de la flotilla detinguts, que han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions greus a les mans de les forces israelianes. Algunes d’estes conductes es van poder veure dimecres en un vídeo en el qual apareixia el ministre de Seguretat, l’ultra Itamar Ben-Gvir, amb els activistes emmanillats i amuntegats en terra mentres es burlava d’ells en el port d’Ashdod. Una situació que ha generat el rebuig de nombrosos països. De fet, Espanya ha reclamat sancions de la UE contra este ministre.
Els advocats d’Adalah, juntament amb un equip d’advocats voluntaris, van prestar, dimecres, assistència jurídica a centenars de participants de la flotilla. “A causa de les severes restriccions d’accés, els advocats no van poder veure tots els participants detinguts. L’equip jurídic denuncia violacions sistemàtiques del degut procés i abusos físics i psicològics generalitzats per part de les autoritats israelianes contra els activistes”.
Fonts pròximes a la família de Belda, natural d’Alcoi i resident a Banyeres de Mariola, han mostrat la seua preocupació per les imatges que arriben des d’Israel i per l’estat en el qual es puga trobar l’activista, ja que no tenen cap informació sobre la seua situació, llevat que està previst que siga deportada este dijous.
