Educació
Llorca oferix diàleg als sindicats per a posar fi a la vaga de professors, però sense donar dates per a una nova reunió
El president de la Generalitat reitera que el Consell ha presentat “l’oferta educativa més ambiciosa de tot Espanya”
Amb les negociacions en punt mort per a posar fi a la vaga indefinida, i el professorat més tens que mai en els carrers, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha oferit diàleg a les organitzacions sindicals per a continuar conversant i col·laborant per a posar fi a la parada docent, i ha tornat a insistir que l’actual Consell ha presentat “l’oferta educativa més ambiciosa i millor dotada econòmicament de totes les comunitats autònomes d’Espanya”.
Així ho ha destacat en la sessió de control de les Corts, amb l’esquerra en peus reclamant la dimissió de la consellera d’Educació, Carmen Ortí, com han cridat des de fora sindicats i professionals. Sense donar dates per a una nova reunió, com li clamen els treballadors de l’ensenyança pública, el dirigent autonòmic ha tornat a subratllar que el Consell ha atés les reivindicacions dels docents amb propostes i calendaris, i ha criticat que el Govern d’Espanya “negue de manera intencionada els diners als valencians per a la sanitat, els servicis socials i l’educació”, a més d’acusar el Grup Parlamentari del PSPV d’“agitar el carrer per a amagar les vergonyes” del seu partit.
En resposta als socialistes, el president ha subratllat que la Generalitat ha oferit solucions i millores a totes les demandes dels docents, com la reducció progressiva de ràtios, la simplificació burocràtica, l’actualització de les plantilles, la millora de les infraestructures (incloent-hi un pla de climatització i pla d’accessibilitat), l’obertura d’almenys 150 aules UECO, l’impuls a la Formació Professional, a més d’una pujada salarial de 200 euros al mes en complements específics que el Botànic “va negar fins a cinc vegades”. Un increment salarial del qual ha tornat a insistir que “situarà els docents entre els tres millors pagats d’Espanya en el cas de Secundària i els quints en el cas dels mestres de Primària”.
El Botànic, “culpable”
El cap del Consell ha manifestat que compartix una part de les reivindicacions dels docents i ha asseverat que “el que està demostrant esta vaga és la incompetència” de l’anterior equip de govern, al qual ha retret “no haver fet res per l’educació”.
El president ha advocat per “una millor educació” i ha insistit que “no tolerarà que s’utilitze els estudiants i els pares com a xantatge al Govern valencià”. Pérez Llorca ha expressat el dret dels docents “a reivindicar allò que creguen millor per a l’educació”, però ha titlat d’“intolerable” que no s’atenguen les necessitats dels alumnes.
En este sentit, ha apostat per “la proporcionalitat” entre el dret a vaga i el de l’educació i ha reiterat que el Consell “no tolerarà que es pose en risc el futur dels alumnes que es juguen el seu futur en l’accés a la universitat”, un posicionament que ha sigut avalat pels tribunals.
En resposta a Compromís, Llorca ha recriminat al grup parlamentari el Decret 1014/2018, d’inclusió educativa, “que no destinava ni un sol euro” a esta mesura.
A més, ha llegit la disposició addicional segona del decret que expressava que “la implementació i el desplegament d’este decret no poden tindre cap incidència en la dotació dels capítols de gasto assignats a la conselleria competent en matèria d’educació, els quals en tot cas hauran de ser atesos amb els mitjans personals i materials que esta té assignats”.
- El 78 % de los profesores rechaza la oferta de Educación