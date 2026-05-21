El nispro d’Alacant se suma al raïm de taula i reclama una rebaixa permanent de l’IRPF
Representants dels dos sectors demanen al Consell que gestione la reivindicació davant del Govern central per a garantir-ne la viabilitat
Les principals organitzacions i entitats representatives del sector del raïm de taula i del nispro, La Unió, Asaja Alacant, Cooperatives Agro-alimentàries, la Federació d’Exportadors (Fexphal), la DOP Raïm de Taula Embossat del Vinalopó i la DOP Nispro de Callosa d’en Sarrià, han sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que impulse, davant del Govern central, una reducció estructural i permanent dels índexs de rendiment net de l’IRPF aplicables als dos cultius dins del règim de mòduls.
La petició, que ja havia sigut manifestada pels productors de raïm de taula, ha sigut traslladada mitjançant un escrit conjunt dirigit al conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, i planteja fixar l’índex de rendiment net de manera permanent en el 0,20 per al raïm de taula i el nispro, enfront dels actuals 0,32 i 0,37, respectivament. A més, les entitats firmants reclamen un índex reduït del 0,16 per al raïm de taula embossat del Vinalopó, emparat per denominació d’origen protegida (DOP), a causa dels seus majors costos de producció i exigències de maneig.
El sector considera que els mòduls fiscals actuals no reflectixen la realitat econòmica d’uns cultius caracteritzats pel seu elevat component artesanal, la forta dependència de mà d’obra i l’increment constant dels costos de producció. Entre els factors que han deteriorat la rendibilitat destaquen l’augment dels costos laborals després de les pujades del salari mínim, l’encariment d’inputs com l’energia, els fertilitzants, els fitosanitaris i l’aigua, així com les exigents labors de cultiu i manipulació que requerixen les dos produccions.
En el cas del raïm de taula, les organitzacions recorden que diversos estudis, entre els quals n’hi ha un elaborat per la Universitat Miguel Hernández d’Elx sobre el raïm de taula embossat del Vinalopó, evidencien que l’índex fiscal actual no s’ajusta a la rendibilitat real del cultiu. El sector advertix que mantindre el mòdul actual genera un greuge comparatiu i compromet la viabilitat de nombroses explotacions familiars.
Per la seua banda, el cultiu del nispro, concentrat principalment en la comarca de la Marina Baixa, manté més de 1.000 hectàrees i constituïx el mitjà de vida de prop de 1.200 agricultors en municipis com Callosa d’en Sarrià, Altea, Bolulla, Polop i la Nucia. Les entitats destaquen que es tracta d’una activitat altament intensiva en mà d’obra, amb costos molt elevats derivats de tasques com l’esporgada manual, la recol·lecció i l’envasament, assumits directament pels productors. Si, en els cítrics, la base imposable es calcula sobre el 26 % del valor de la fruita en arbre; en el nispro, l’agricultor assumix íntegrament tant la recol·lecció manual com el condicionament i l’envasat, amb un cost mitjà que supera els 8.700 euros per hectàrea.
Rendibilitat
Les organitzacions firmants alerten que la pèrdua continuada de rendibilitat pot provocar l’abandó progressiu d’estos cultius, amb greus conseqüències econòmiques, socials i territorials per a les zones productores. Per això, defenen la necessitat d’establir un marc fiscal estable i adaptat a la realitat productiva, que aporte previsibilitat i contribuïsca a garantir el futur del sector.
