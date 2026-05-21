Passat, present i futur del tractament de residus a Alacant, a debat en el Fòrum Cívica
El desdejuni-col·loqui reunix, dilluns que ve, dos experts de l’Administració pública, que parlaran sobre la manera més idònia de gestionar el fem
Quina és la millor destinació per al fem i quina és la millor manera d’optimització? Són algunes de les preguntes que es respondran en la pròxima edició del Fòrum Cívica, que tindrà lloc dilluns que ve, 25 de maig, en un desdejuni-col·loqui en el restaurant Maestral, en el carrer Andalucía, número 18, d’Alacant.
A partir de les 10 del matí, dos experts de l’Administració pública, moderats per Toni Cabot, director d’INFORMACIÓN, parlaran d’este fenomen consolidat davant de la gran generació de residus que es produïx diàriament en la societat.
D’una banda intervindrà Manuel Marco, cap de Servici de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajuntament d’Alacant, que farà un repàs per la història de la gestió de recursos en la ciutat en els últims cinquanta anys per a arribar fins a l’actualitat.
En concret, detallarà les etapes que este fenomen ha tingut a Alacant des de 1972, quan es va instal·lar la planta de Fontcalent i es renoven així els treballs que fins llavors s’havien dut a terme a Joan XXIII. A Fontcalent es va instal·lar una planta de compostatge en 30 hectàrees de terreny que a poc a poc va anar evolucionant i adaptant-se a les successives normatives, especialment arran de l’ingrés d’Espanya a la Unió Europea; i amb una mirada també posada en el futur, que arribarà amb l’aplicació del nou contracte i del qual s’exposaran els detalls.
Visió autonòmica
A Marco l’acompanyarà Jorge Blanco, director general d’Educació i Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, que aportarà els seus coneixements sobre la cadena de gestió dels residus municipals, des de l’arreplega fins a l’eliminació, posant l’accent en conceptes com l’ecodisseny, el reciclatge o la valoració energètica.
D’altra banda, Blanco insistirà en mesures pròximes, com l’obligació que només el 10 % dels residus generats es puguen portar a l’abocador a partir de 2035. Per a això resulten fonamentals iniciatives com l’arreplega selectiva o la reutilització, així com l’arreplega de la fracció orgànica de manera separada.
Este desdejuni-col·loqui l’organitza INFORMACIÓN conjuntament amb Grupo Cívica.
