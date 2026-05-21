Toni Pérez: “En la província hi ha talent, creativitat, cultura empresarial i capacitat d’adaptació als canvis”
El responsable institucional insistix que la intel·ligència artificial està redefinint la manera de produir, comunicar, gestionar equips i prendre decisions
El president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, ha participat, este matí, en la inauguració del fòrum OPENDIR 2026, a on ha asseverat que el directiu del present “ha de ser capaç de combinar estratègia i sensibilitat, innovació i valors, tecnologia i persones”. Així ho ha detallat als més de mil participants que s’han congregat en la Sala Simfònica de l’ADDA per a assistir a la quinta edició d’este certamen.
“Durant molts anys, el lideratge empresarial es mesurava quasi exclusivament pels resultats. Hui, els resultats continuen sent importants, per descomptat, però ja no són suficients”, ha insistit el responsable provincial, que ha afegit que el nou lideratge “exigix una cosa més profunda: capacitat d’adaptació, visió humana, responsabilitat social i valentia per a prendre decisions en un entorn cada vegada més complex i canviant”.
Per això, ha assegurat que un dels grans desafiaments és la intel·ligència artificial i els nous models tecnològics que estan transformant tots els sectors de la societat. “La intel·ligència artificial ha deixat de ser una tendència llunyana. Està redefinint la manera de produir, de vendre, de comunicar-nos, de gestionar equips i fins de prendre decisions. I, davant d’esta revolució, hi ha dos opcions: esperar que ocórrega o liderar-la”, ha precisat Toni Pérez.
Amb el lema “El nou ADN del directiu. Propòsit, acció i impacte”, el president ha recordat durant la seua intervenció que la província d’Alacant té les condicions necessàries per a ser protagonista d’esta transformació. “Som una terra emprenedora, dinàmica i resilient, una província que ha sabut reinventar-se una vegada i una altra. Ho hem vist en la nostra indústria, en el turisme, en el sector agroalimentari, en la logística, en el comerç, en la innovació tecnològica i en l’ecosistema de pimes i empreses familiars que constituïxen el verdader motor econòmic del nostre territori”, ha destacat.
Seguidament, ha determinat que en la província “hi ha talent, creativitat, cultura empresarial i, sobretot, una capacitat enorme per a adaptar-se als canvis sense perdre la identitat”.
Toni Pérez ha agraït al Cercle de Directius d’Alacant i a la seua presidenta, Eva Toledo, l’elecció, un any més, de la província d’Alacant i de l’ADDA com a escenari d’una trobada que s’ha convertit en un congrés únic de referència per al pensament empresarial, el lideratge i la transformació directiva, dissenyat per a la reflexió.
Segons ha indicat Toni Pérez, “fòrums com este no només generen coneixement, sinó experiències des de diferents angles, connexions productives i visió de futur”. A més, ha afegit que estos aspectes “són essencials perquè ajuden a obrir converses que ja no podem ajornar, converses sobre lideratge, digitalització, sostenibilitat, talent i futur”.
La clau està ara “a anticipar-nos”, ha reconegut el president, que ha posat l’accent en el fet que el progrés tecnològic només té sentit si millora la vida de les persones. “Hem de preveure els nous models de negoci i les noves competències professionals en una economia en què el coneixement, les dades i la tecnologia marcaran la diferència, però també fer-ho des de l’ètica, des de la formació i des de la responsabilitat”, ha insistit.
Finalment, Toni Pérez ha concretat que des de la Diputació d’Alacant “volem continuar acompanyant eixe procés, impulsant espais de trobada, innovació i col·laboració publicoprivada que permeten enfortir la competitivitat del nostre teixit empresarial i generar oportunitats reals per al nostre territori”.
El futur, “encara que a vegades semble accelerat i incert, també representa una oportunitat enorme per als qui estiguen disposats a actuar amb visió i amb determinació”, ha conclòs.
