Els experts actualitzen les seues previsions i descarten l’escenari més extrem de calfament global

El desplegament de les renovables allunya el temut supòsit dels 4,5 °C, que garantiria una devastació total

Un home camina per un terreny àrid a l’Índia / AJAY VERMA

Joan Lluís Ferrer

Encara que no és, ni de bon tros, un senyal de victòria, la veritat és que el desplegament massiu d’energies renovables està menjant cada vegada més terreny als combustibles fòssils responsables del calfament global. Això està obligant els experts a corregir les seues previsions d’augment de les temperatures mundials per als pròxims anys. I, encara que seguixen sense complir-se els objectius de frenar el calfament, sí que s’estan allunyant els escenaris més extrems i dramàtics.

Tradicionalment, els experts climàtics han considerat diversos escenaris per a la temperatura global prevista en 2100, en funció de quines siguen les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. El supòsit més extrem situava esta pujada en 4,5 °C, bastant més del doble dels 2 °C previstos per l’Acord de París i que suposaria efectes directament catastròfics per a la humanitat.

El nou supòsit màxim: 3,5 °C

No obstant això, els càlculs realitzats per un dels grups de científics que monitoren les previsions climàtiques mundials apunten ara a una pujada màxima de 3,5 °C per damunt dels nivells preindustrials. Encara que continua sent un augment totalment inassumible per al planeta, la veritat és que suposa l’inici d’una tendència esperançadora. Esta previsió ha sigut anunciada en un informe per l’Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP), que és tingut en compte pel Panell Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de l’ONU a l’hora d’emetre els seus informes.

El desplegament de les renovables en el món va allunyant-nos dels supòsits més extrems i greus / Efe

Estes bones notícies estan, però, plagades de matisos. En primer lloc, perquè seguim molt lluny dels objectius mínims desitjables. I, d’altra banda, el nou informe publicat avisa que el factor que ha fet possible el fabulós desplegament actual de les renovables (la caiguda dels seus costos) podria estar tocant fons.

Això és així perquè els minerals necessaris per a fabricar els panells solars, les turbines eòliques i les bateries de cotxes elèctrics són cada vegada més escassos o bé la seua distribució és cada vegada més difícil per conflictes de caràcter polític i comercial.

Els preus de plaques solars i turbines estan deixant de caure com ho feien fins ara / Agències

A més, les amenaces que planen sobre la cooperació internacional i l’aparició de nous conflictes regionals podrien impulsar els països a replegar-se sobre els seus interessos nacionals i marginar l’estratègia comuna contra el canvi climàtic.

Cap als 2,5 °C d’augment

Segons l’informe, si es mantenen tal com estan les actuals polítiques climàtiques, serà inevitable un augment de les temperatures d’uns 2,5 °C per a final de segle, més del que preveu l’Acord de París. En el cas que s’assoliren les zero emissions netes per a final de segle, llavors sí que es podria abastar la meta dels 2 °C.

Els escenaris d’emissions baixes, mitjanes i altes usats pels científics climàtics van ser implantats a mitjan dècada de 2010 usant dades reals d’emissions existents en eixe moment, però els nous models usen ja dades que arriben fins a 2023 i per això oferixen una imatge més fidel de la situació actual quant a emissions i l’evolució que pot esperar-se per a les temperatures.

RRSS WhatsAppCopiar URL
