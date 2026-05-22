Educació
La Facultat d’Educació de la UA se suma al suport de les reivindicacions dels professors en vaga
Filosofia i Lletres i el Departament de Filologia Catalana han sigut els primers de la institució acadèmica a eixir a defendre la millora de les condicions dels docents
La Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant (UA) s’ha sumat al suport que han començat a oferir públicament diferents departaments de la institució acadèmica a les reivindicacions del professorat que està en vaga indefinida des del passat 11 de maig. Els primers a eixir en la seua defensa van ser este dijous l’equip deganal de la Facultat de Filosofia i Lletres i el Departament de Filologia Catalana. En la Universitat de València ja van fer el mateix almenys onze institucions el passat 13 de maig.
“Donem suport a la demanda de la reducció de les ràtios d’alumnes per aula, de la recuperació de les plantilles docents, d’unes infraestructures adequades i segures, d’unes condicions laborals dignes i d’unes retribucions justes que permeten recuperar el poder adquisitiu del professorat”, diu el comunicat de l’entitat encarregada de formar centenars de docents cada curs.
“Com a facultat compromesa amb la formació de les futures mestres i dels futurs mestres, professores i professors, i professionals de l’educació, considerem imprescindible defendre un sistema educatiu públic que garantisca unes condicions adequades tant per al professorat com per a l’alumnat”, agreguen.
Per això, des d’Educació han mostrat la seua solidaritat amb el professorat i, especialment, amb els seus exalumnes i professorat associat que exercixen la seua labor en els centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat de la província d’Alacant i del conjunt de la Comunitat.
Retrocessos del valencià
A més, la Facultat de Filosofia i Lletres subratlla la importància de protegir i fomentar el valencià dins de les aules i el reivindica com a “llengua pròpia, vehicular i de cohesió social”. En este sentit, les dos institucions insistixen que el model educatiu ha d’assegurar la presència i promoció de la llengua valenciana en totes les etapes educatives.
Filologia Catalana de la UA ha anat més enllà i denuncia els “retrocessos patits” per l’ensenyança en valencià. En el seu comunicat també posa el focus en la situació de la llengua cooficial en les aules i mostra el seu suport a la defensa de l’ensenyança en esta llengua “davant dels retrocessos viscuts amb l’aplicació de la Llei de llibertat educativa”, que el Consell s’ha negat a derogar.
Des del departament universitari subratllen el seu compromís amb la formació, la investigació i la promoció de la llengua i la cultura valencianes, i consideren “imprescindible” defendre un sistema educatiu que garantisca condicions adequades tant per al professorat com per a l’alumnat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hortensia Roig (Edem): 'Un ejecutivo no puede dejar el coche en el parking de Mercadona, es para los clientes
- El refugio de Alejandro Sanz en Alicante: una villa mediterránea entre calas y privacidad
- Premios Laik INFORMACIÓN
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- Qué quiere decirte tu gato con la cola, las orejas y la postura: guía para entender su lenguaje corporal
- Primeras dimisiones de los equipos directivos en Alicante: las responsables del colegio Joaquín Sorolla comunican su cese al claustro
- Los profesores exigen al Consell que reanude el diálogo mientras crecen las dimisiones entre los directores en Alicante
- Hallan un busto en Alicante que podría datarse entre los siglos I y II