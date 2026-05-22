

La Facultat d’Educació de la UA se suma al suport de les reivindicacions dels professors en vaga

Filosofia i Lletres i el Departament de Filologia Catalana han sigut els primers de la institució acadèmica a eixir a defendre la millora de les condicions dels docents

Les protestes dels professors tallen el trànsit en l’avinguda de Salamanca en ple centre d’Alacant

Las protestas de los profesores cortan el tráfico en la avenida de Salamanca en pleno centro de Alicante / Héctor Fuentes

A. Fajardo

La Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant (UA) s’ha sumat al suport que han començat a oferir públicament diferents departaments de la institució acadèmica a les reivindicacions del professorat que està en vaga indefinida des del passat 11 de maig. Els primers a eixir en la seua defensa van ser este dijous l’equip deganal de la Facultat de Filosofia i Lletres i el Departament de Filologia Catalana. En la Universitat de València ja van fer el mateix almenys onze institucions el passat 13 de maig.

“Donem suport a la demanda de la reducció de les ràtios d’alumnes per aula, de la recuperació de les plantilles docents, d’unes infraestructures adequades i segures, d’unes condicions laborals dignes i d’unes retribucions justes que permeten recuperar el poder adquisitiu del professorat”, diu el comunicat de l’entitat encarregada de formar centenars de docents cada curs.

“Com a facultat compromesa amb la formació de les futures mestres i dels futurs mestres, professores i professors, i professionals de l’educació, considerem imprescindible defendre un sistema educatiu públic que garantisca unes condicions adequades tant per al professorat com per a l’alumnat”, agreguen.

Per això, des d’Educació han mostrat la seua solidaritat amb el professorat i, especialment, amb els seus exalumnes i professorat associat que exercixen la seua labor en els centres d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat de la província d’Alacant i del conjunt de la Comunitat.

Docentes y alumnos de Magisterio, en el congreso sobre educación innovadora de la UA

Docents i alumnes de Magisteri, en el congrés sobre educació innovadora de la UA / Héctor Fuentes

Retrocessos del valencià

A més, la Facultat de Filosofia i Lletres subratlla la importància de protegir i fomentar el valencià dins de les aules i el reivindica com a “llengua pròpia, vehicular i de cohesió social”. En este sentit, les dos institucions insistixen que el model educatiu ha d’assegurar la presència i promoció de la llengua valenciana en totes les etapes educatives.

Filologia Catalana de la UA ha anat més enllà i denuncia els “retrocessos patits” per l’ensenyança en valencià. En el seu comunicat també posa el focus en la situació de la llengua cooficial en les aules i mostra el seu suport a la defensa de l’ensenyança en esta llengua “davant dels retrocessos viscuts amb l’aplicació de la Llei de llibertat educativa”, que el Consell s’ha negat a derogar.

Des del departament universitari subratllen el seu compromís amb la formació, la investigació i la promoció de la llengua i la cultura valencianes, i consideren “imprescindible” defendre un sistema educatiu que garantisca condicions adequades tant per al professorat com per a l’alumnat.

