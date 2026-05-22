L’Exposició del Ninot 2026 estrena el vot electrònic
El nou sistema de votació digital funcionarà mitjançant un codi QR situat en l’entrada, que permet validar l’accés i emetre un únic vot des d’una papereta virtual. A més, s’habilitaran dos màquines físiques per a garantir la participació de qui no dispose de mòbil
L’Exposició del Ninot de 2026 marcarà un abans i un després en la digitalització de les Fogueres. La Federació de Fogueres estrenarà un sistema de vot electrònic per a triar els ninots indultats per votació popular i també el millor ninot de barraca, en una aposta per modernitzar la festa i acostar-la a les noves formes de participació ciutadana.
El nou sistema permetrà als visitants votar directament des del telèfon mòbil mitjançant un codi QR incorporat en l’entrada d’accés a l’exposició. A més, amb l’objectiu que ningú quede fora del nou sistema, la Federació treballa també en la instal·lació en la Llotja de dos màquines de votació per a qui no dispose de telèfon mòbil o tinga dificultats per a utilitzar-lo.
Un procés més ràpid i accessible
El sistema de votació promet ser “molt senzill”: després de validar l’entrada mitjançant el QR, l’usuari accedirà a una papereta virtual a on podrà seleccionar el número de la foguera o barraca triada. Cada entrada permetrà emetre un únic vot, la qual cosa garantirà la fiabilitat del procés.
El president de la Federació, David Olivares, ha destacat, a més, que esta ferramenta facilitarà “un recompte molt més àgil el dia de la clausura”, la qual cosa reduirà temps i simplificarà el treball organitzatiu en un dels moments amb més expectació de l’exposició.
El projecte naix des de la delegació de Transformació Digital i dona continuïtat al treball que es va posar en marxa en 2024 amb la creació d’una aplicació mòbil des de la qual podien consultar-se els ninots exposats i els esbossos de les fogueres. Aquella mesura buscava millorar l’accessibilitat per a persones amb ceguesa o visibilitat reduïda.
La Llotja del Peix és l’escenari de l’entrega de les peces que busquen salvar-se del foc, i ho serà també dimecres, amb l’arribada de la resta que configuraran l’Exposició del Ninot. A partir de dissabte, després de la inauguració oficial de divendres, els visitants podran acudir a la mostra, que s’allargarà fins al 14 de juny, entre les 16:45 i les 20:45 h de dimarts a divendres, i de 9:45 a 20:45 h els dissabtes i diumenges.
