L’Exposició del Ninot 2026 estrena el vot electrònic

El nou sistema de votació digital funcionarà mitjançant un codi QR situat en l’entrada, que permet validar l’accés i emetre un únic vot des d’una papereta virtual. A més, s’habilitaran dos màquines físiques per a garantir la participació de qui no dispose de mòbil

Entrega de ninots en la sala d’exposicions de la Llotja d’Alacant

Rafa Arjones

Lydia Ferrándiz

L’Exposició del Ninot de 2026 marcarà un abans i un després en la digitalització de les Fogueres. La Federació de Fogueres estrenarà un sistema de vot electrònic per a triar els ninots indultats per votació popular i també el millor ninot de barraca, en una aposta per modernitzar la festa i acostar-la a les noves formes de participació ciutadana.

El nou sistema permetrà als visitants votar directament des del telèfon mòbil mitjançant un codi QR incorporat en l’entrada d’accés a l’exposició. A més, amb l’objectiu que ningú quede fora del nou sistema, la Federació treballa també en la instal·lació en la Llotja de dos màquines de votació per a qui no dispose de telèfon mòbil o tinga dificultats per a utilitzar-lo.

Un procés més ràpid i accessible

El sistema de votació promet ser “molt senzill”: després de validar l’entrada mitjançant el QR, l’usuari accedirà a una papereta virtual a on podrà seleccionar el número de la foguera o barraca triada. Cada entrada permetrà emetre un únic vot, la qual cosa garantirà la fiabilitat del procés.

El president de la Federació, David Olivares, ha destacat, a més, que esta ferramenta facilitarà “un recompte molt més àgil el dia de la clausura”, la qual cosa reduirà temps i simplificarà el treball organitzatiu en un dels moments amb més expectació de l’exposició.

El projecte naix des de la delegació de Transformació Digital i dona continuïtat al treball que es va posar en marxa en 2024 amb la creació d’una aplicació mòbil des de la qual podien consultar-se els ninots exposats i els esbossos de les fogueres. Aquella mesura buscava millorar l’accessibilitat per a persones amb ceguesa o visibilitat reduïda.

La Llotja del Peix és l’escenari de l’entrega de les peces que busquen salvar-se del foc, i ho serà també dimecres, amb l’arribada de la resta que configuraran l’Exposició del Ninot. A partir de dissabte, després de la inauguració oficial de divendres, els visitants podran acudir a la mostra, que s’allargarà fins al 14 de juny, entre les 16:45 i les 20:45 h de dimarts a divendres, i de 9:45 a 20:45 h els dissabtes i diumenges.

