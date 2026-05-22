L’hospital de la Vila incorpora tecnologia avançada per a operar càncer de tiroide amb menys riscos i seqüeles
El centre aplica una metodologia pionera amb monitoratge nerviós i bisturí ultrasònic per a augmentar la seguretat del pacient en cirurgies complexes
L’Hospital Universitari Marina Baixa ha validat una metodologia avançada per a la cirurgia del càncer de tiroide amb metàstasis ganglionars cervicals, que incorpora noves tecnologies destinades a millorar la seguretat del pacient i reduir les possibles complicacions derivades d’esta mena d’intervencions d’alta complexitat. El procés permetrà més garanties funcionals i disminuirà el risc postoperatori.
L’abordatge d’estos casos es realitza mitjançant un treball multidisciplinari coordinat a través del Comité de Cirurgia Tiroidal de l’Hospital, integrat per especialistes d’Endocrinologia, Radiologia, Anatomia Patològica, Cirurgia General i Otorrinolaringologia. Este comité es reunix setmanalment per a estudiar de manera individualitzada cada cas i decidir el tractament més adequat per a cada pacient.
Dins d’este equip, el Servici d’Otorrinolaringologia assumix les cirurgies més complexes de càncer de tiroide metastàtic, en aquelles situacions en les quals, a més d’extirpar la glàndula tiroide, resulta necessari fer un buidament ganglionar cervical per afectació tumoral.
El cap del Servici d’Otorrinolaringologia, el doctor Antonio Burgos Sánchez, explica que el principal objectiu d’estes intervencions és “aconseguir la curació oncològica preservant al màxim funcions essencials com la veu, la respiració o l’equilibri del calci en l’organisme”.
Tres ferramentes per a l’avanç
En este sentit, l’Hospital ha incorporat tres ferramentes tecnològiques que permeten augmentar la precisió quirúrgica i disminuir el risc de seqüeles funcionals.
La primera és el bisturí ultrasònic, una tecnologia que permet tallar i coagular teixits minimitzant l’efecte tèrmic sobre estructures especialment sensibles, com ara nervis i vasos sanguinis.
La segona consistix en un sistema de monitoratge continu del nervi vague. Esta ferramenta permet detectar de manera precoç possibles signes de sofriment nerviós durant la intervenció i alertar l’equip quirúrgic abans que es produïsquen lesions irreversibles en els nervis responsables del moviment de les cordes vocals.
La tercera innovació aplicada per l’Hospital és un sistema d’identificació intraoperatòria de glàndules paratiroides mitjançant immunofluorescència. Gràcies a esta tècnica, els especialistes poden diferenciar amb més precisió estes glàndules dels ganglis afectats pel tumor i evitar-ne l’extracció accidental, una complicació que pot provocar dèficit permanent de calci en el pacient.
La combinació d’estes tres tecnologies en un mateix procediment permet afrontar cirurgies especialment complexes amb més garanties funcionals i una reducció significativa del risc de complicacions postoperatòries.
Des del Departament de Salut Marina Baixa destaquen que esta línia de treball va començar a impulsar-se després de la celebració de la Jornada d’Innovacions en Cirurgia de Tiroide i Paratiroide, organitzada l’any passat pel Servici d’Otorrinolaringologia. La trobada va reunir especialistes de diferents hospitals amb l’objectiu de compartir avanços i actualitzar tècniques quirúrgiques relacionades amb la cirurgia tiroidal.
