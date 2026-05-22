El prototip del campus d’Alcoi propulsat per hidrogen que meravella en un circuit de França

L’equip UPV Ecomarathon aconseguix, amb el seu vehicle ecològic, el bronze en la Challenge EcoGreen Energy, una competició internacional que premia els prototips que recorren més distància amb una quantitat mínima d’energia

El Campus de Alcoy sorprende en Francia con un prototipo propulsado por hidrógeno

Jose A. Rico

Un prototip de vehicle creat a Alcoi que està propulsat per hidrogen i que triomfa en una competició internacional celebrada en un circuit francés. L’equip UPV EcoMarathon, grup de generació espontània del Campus d’Alcoi de la UPV, va sumar este dijous un èxit més al seu palmarés: un tercer lloc en la Challenge EcoGreen Energy amb el seu nou vehicle ecològic impulsat per un motor d’hidrogen de combustió interna.

L’equip de la UPV va ser l’únic espanyol de la competició, en la qual es va enfrontar a altres 16 “escuderies” d’estudiants europeus en la seua categoria. Disputada en el circuit francés de Fay-de-Bretagne, prop de Nantes, la Challenge EcoGreen Energy és una competició internacional l’objectiu principal de la qual és recórrer la màxima distància possible utilitzant la quantitat mínima d’energia, ha informat el campus d’Alcoi.

El equipo de Campus con su prototipo, único representante de España en la competición celebrada en un circuito de Francia

L’equip del campus amb el seu prototip, únic representant d’Espanya en la competició celebrada en un circuit de França / INFORMACIÓN

La competició es va celebrar entre dimecres i dijous. En el matí del primer dia, tots els equips van passar les diferents inspeccions tècniques per a comprovar l’estat i el rendiment de frens i direcció, motor i sistema elèctric, així com les proves de pesatge i dimensions del vehicle, i van eixir a pista per a rodar i posar a punt els seus vehicles. La competició va començar dimecres a la vesprada i va seguir durant tot el dijous.

“Després de tot el treball que hem dut a terme enguany, desenrotllant el prototip d’hidrogen, no podem estar més contents amb este tercer lloc. Ara continuarem treballant per a millorar el nostre prototip vehicle i també per a preparar la nostra pròxima competició”, assenyala Sonia Ferrándiz Mena, una de les integrants de l’equip UPV Ecomarathon.

El equipo del Campus de Alcoy realizando ajustes en su prototipo

L’equip del campus d’Alcoi fa ajustos en el seu prototip / INFORMACIÓN

Al costat d’ella, l’equip el van formar Elia Colomer Clavel, Miranda Pérez Pérez, Luis Manuel Rosillo Martínez, Adrià Benedito Pau, Tomás Sánchez García i Carles Rubio López, coordinats pel professor del campus d’Alcoi Vicente Colomer Romero.

La següent cita de l’equip d’Alcoi els portarà el mes de juny fins al circuit Silesia Ring, a Polònia. Allí competiran tant amb el seu nou prototip d’hidrogen com amb el seu prototip impulsat per etanol.

