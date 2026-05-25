Educació
Els equips directius que dimitixen en col·legis i instituts: “Això no és un crit contra ningú. És un crit d’auxili”
Els responsables dels centres educatius registren les seues renúncies davant de Conselleria i diuen que encara són a temps que se’ls escolte
“Això no és un crit contra ningú. És un crit d’auxili. És el dolor de professionals que han deixat en l’escola pública hores, salut, vida familiar i emocions que ningú veurà mai. És la desesperació de veure companys i companyes trencar-se per dins mentres continuen entrant cada matí a les seues escoles intentant que l’alumnat no note el pes que carreguen damunt”. Així han justificat els equips directius de col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana la seua decisió de deixar el seu càrrec per la falta de resposta a les seues necessitats i a la dels seus alumnes en les aules. Fins ara hi ha prop de 300 càrrecs que han renunciat i que estan registrant la seua decisió de manera telemàtica.
En un extens comunicat, directors, secretaris, caps d’estudi i vicedirectors han desgranat les causes que els han portat a fer este pas arrere des de la setmana passada com un clar gest de rebuig a la postura del Consell per a gestionar este conflicte laboral sense precedents.
“Des de dijous passat, moltes direccions i equips directius estem tramitant les nostres dimissions conscients del que suposa. Ho fem sabent perfectament el pes de cada firma, la responsabilitat que comporta abandonar un càrrec que durant anys hem intentat exercir amb honestedat, estima i un compromís absolut amb les nostres comunitats educatives”, relaten al començament del seu manifest.
A continuació, asseguren que “ningú arriba a este punt per impuls, ni per orgull, ni per interés personal. Arribem ací després de molt de temps sostenint centres amb més voluntat que recursos, assumint funcions que no ens corresponen, suportant una burocràcia asfixiant i intentant protegir cada dia el nostre alumnat, els nostres claustres i les nostres famílies d’un sistema que fa massa temps que ha deixat de cuidar-nos”.
Han reconegut que són conscients que estes decisions tindran conseqüències. “Però les dimissions que hui es formalitzen, i les que poden arribar els pròxims dies, naixen del cansament profund dels qui fa anys que estan assumint responsabilitats immenses sense escolta, sense recursos i sense respecte institucional. Naixen de la impotència de veure com les necessitats reals dels centres són sistemàticament ignorades mentres se’ns demana continuar sostenint-ho tot amb esforç, silencis i renúncies personals”, exposen.
“Encara hi ha temps”
S’emparen en el fet que, durant estes setmanes, han intentat confiar en el diàleg: “Hem esperat que algú entenguera que darrere de cada reivindicació hi ha alumnat, hi ha docents exhaustos, hi ha famílies preocupades i hi ha equips directius emocionalment desbordats, intentant continuar cuidant dels altres mentres fa temps que han deixat de sentir-se cuidats”. Però lamenten el trencament de les negociacions (que este dilluns es reactiven des que es van resoldre dimecres passat) i culpen l’Administració autonòmica de considerar insuficient “tot el patiment, tota la precarietat i tota la degradació que les escoles públiques arrosseguen des de fa anys”.
També vinculen la seua decisió amb la seua dignitat com a professionals i carreguen contra “les diferents maneres de governar” i els “silencis”: “Nosaltres no podem continuar mirant cap a un altre costat mentres les plantilles s’esgoten, mentres les baixes no es cobrixen, mentres hi ha centres amb infraestructures indignes, mentres es multipliquen les càrregues administratives i mentres cada vegada resulta més difícil garantir l’atenció educativa que el nostre alumnat mereix”.
Amb això, els equips directius apel·len a reconstruir ponts, recuperar la confiança i tornar a col·locar l’educació pública en el lloc que mereix. “Encara som a temps que la Conselleria escolte de veritat, reprenga les negociacions amb valentia i sensibilitat, i entenga que darrere de cada demanda no hi ha enemics ni confrontació, sinó professionals que continuen estimant profundament el seu treball i les seues escoles”, sostenen.
