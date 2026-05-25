L’arribada de l’aigua dessalada a Mutxamel i al nord del Campello, més a prop

Acuamed autoritza la represa de les obres milionàries paralitzades fa una dècada, amb la qual cosa ja només queda l’aprovació del Consell de Ministres per a iniciar la licitació

Així funciona per dins la dessaladora de Mutxamel

Jose A. Rico

L’entitat estatal Acuamed ha desbloquejat la finalització de les obres que es van paralitzar en 2016 i que permetran que l’aigua dessalada arribe a Mutxamel i al nord del Campello, les quals estan valorades en 21 milions.

El Consell d’Administració d’esta entitat estatal va autoritzar el passat 30 d’abril la licitació del contracte d’execució de les obres del projecte d’“acabament del reforç de la xarxa de proveïment d’aigua potable en alta per als municipis de Mutxamel i el Campello”, així com les assistències tècniques a la direcció d’obra. Així, ara només falta que el Consell de Ministres aprove l’actuació per a iniciar la seua licitació.

Estos treballs es van paralitzar fa una dècada i l’adjudicatària va renunciar a l’obra, coincidint amb la investigació oberta per l’Audiència Nacional per la presumpta manipulació de diversos contractes concedits per Acuamed, entre els quals figurava este.

Així, les obres es van detindre en ple escàndol per esta investigació, a causa de la necessitat de fer una modificació tècnica del projecte, que a més comportava un increment del seu cost.

Depòsit d’aigua inacabat enfront de l’aeròdrom de Mutxamel, la finalització del qual preveu el nou projecte / José A. Rico

En 2024, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) va reactivar esta actuació amb l’eixida a exposició pública del projecte modificat, que té un cost de quasi 21 milions d’euros, mentres que el que s’executava en 2016 era de 9 milions, del qual es va realitzar prop d’un 35 %. Així, preveu una sèrie d’infraestructures i desenes d’expropiacions.

L’actuació suposa l’execució de les actuacions pendents corresponents a nous depòsits i estacions de bombament, així com l’ampliació dels depòsits existents i dels trams restants nous de les canonades que connecten les instal·lacions amb la xarxa de distribució prevista. D’esta manera, Mutxamel, localitat que alberga la dessalinitzadora, podrà rebre l’aigua dessalada que produïx la planta, així com la zona nord del Campello.

Tota una paradoxa, perquè són les dos poblacions que alberguen la infraestructura de la dessaladora: Mutxamel, el complex de dessalació, i el Campello, la zona de presa de l’aigua i abocament de la salmorra, els quals estan connectats per canonades soterrades en el llit del riu Sec o de Montnegre.

