“Revolució verda”
Sánchez anuncia un pla de 9.000 milions d’euros per a rehabilitar vivendes i promoure el transport sostenible
El president ha afirmat que una part d’estos fons serviran per a desplegar l’abonament únic de transport
El Govern proposa un “pla social” per a ajudar les llars més vulnerables davant dels impactes de les crisis energètica i climàtica
Valentina Raffio
Europa s’ha proposat retallar un 55 % les seues emissions per a 2030. Per a fer-ho, els països membres hauran de desplegar en este període un paquet de mesures per a accelerar la descarbonització de les seues economies. Segons ha anunciat este dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, Espanya vol emprendre este camí amb la mirada posada en la classe treballadora, les llars més vulnerables, les pimes i tots aquells grups socials que, ara com ara, destaquen com els més afectats pels impactes climàtics. Davant d’això, el Govern ha proposat desplegar un “pla social per al clima” dotat de fins a 9.000 milions d’euros per a accelerar la rehabilitació de llars vulnerables i per a promoure la mobilitat sostenible. “El cost de la transició ecològica no pot arribar als qui menys tenen. La revolució verda ha de ser una oportunitat per a tots”, ha defés Sánchez.
La iniciativa, presentada este dilluns a Madrid, sorgix d’un procés participatiu en el qual han intervingut entitats socials i tècniques vinculades als diferents eixos del pla. És així com s’ha forjat el que Sánchez ha definit com una “ferramenta per al canvi” i per a accelerar la “revolució verda”. Segons el que s’ha anunciat hui, el programa desplegarà fins a 4.700 milions d’euros per a mesures enfocades a la rehabilitació de vivendes i barris sencers, perquè consumisquen menys energia, reduïsquen emissions i, sobretot, reduïsquen factures, actuant sobre la desigualtat energètica en llars més vulnerables; l’impuls de nova vivenda social, amb els estàndards energètics més elevats; i el suport de comunitats energètiques i autoconsum col·lectiu, per a democratitzar l’energia.
El pla, que entra ara en fase de consulta pública i que espera oficialitzar-se abans que acabe l’any, inclou el suport de comunitats energètiques i autoconsum col·lectiu
El pla, que ara entra en la fase de consulta pública i que espera oficialitzar-se “abans que acabe l’any”, també destinarà 4.300 milions d’euros a modernitzar i descarbonitzar la mobilitat. En este àmbit s’espera la posada en marxa d’un abonament únic social, que permetrà la pràctica gratuïtat del transport públic urbà, metropolità i interurbà per a milions de ciutadans. També s’impulsaran mesures per a reforçar la mobilitat rural de la mà de les comunitats autònomes; desplegar ajudes a autònoms, microempreses i pimes per a renovar els seus vehicles i adaptar-se a una mobilitat més neta i més barata; i accelerar l’electrificació del transport comercial i del transport aeri. “Defendre la transició ecològica hui no és només una qüestió de justícia social, mediambiental, sinó també d’autonomia estratègica, ser més sobirans econòmicament. Perquè això ens fa més lliures”, ha defés Sánchez durant la seua intervenció.
Mesures estratègiques
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha definit este pla com un “instrument fonamental” en “temps complexos” i amb “desafiaments interconnectats”. Sobretot, per a acompanyar “les llars més vulnerables” davant dels impactes d’una crisi en auge com és el canvi climàtic o de situacions geopolítiques especialment complexes, com, per exemple, la crisi energètica derivada de la guerra de l’Iran i el tancament de l’estret d’Ormuz. “És urgent incorporar la variable climàtica en totes les decisions que prenguem. Tot això, utilitzant sempre la brúixola del millor coneixement científic disponible”, ha defés Aagesen, que també ha apel·lat a la necessitat d’impulsar una “revolució verda” que no deixe a ningú arrere.
L’esdeveniment ha comptat també amb la participació del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, així com de la ministra de Vivenda i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, Isabel Rodríguez. Durant la seua intervenció, Puente ha defés la mobilitat com un “dret fonamental” i una “mesura de cohesió social i territorial” que permet garantir, per exemple, l’accés a la sanitat, l’educació i també la vivenda fins i tot per a persones que residixen lluny del seu treball. Rodríguez, per la seua banda, ha parlat de la importància de les mesures de rehabilitació com a “oportunitat” no només per a millorar les llars de la gent, sinó també per a ampliar el parc de vivenda.
