La santapolera Awa Fam debuta amb victòria en la WNBA: ball, gran partit i números de rècord
La pivot alacantina és la 14a adolescent a jugar un partit en la categoria i la segona a debutar amb tants punts
Javier Bengoa
L’aventura americana d’Awa Fam (Santa Pola, 2006) va arrancar de la millor manera possible. La pivot alacantina, última perla eixida del València Basket, va debutar este diumenge en la WNBA amb triomf de les Seattle Storm contra les Washington Mystics per 97-85 i va deixar, a més, una carta de presentació més que prometedora.
L’exjugadora taronja, triada amb el número tres de l’últim draft, va partir des de la banqueta, però va tindre un paper important en la rotació de Seattle. Va disputar 20 minuts i va firmar 10 punts, amb un notable 4 de 7 en tirs de camp i un impecable 2 de 2 des de la línia de tirs lliures. A això va afegir dos rebots i un robatori de pilota. Amb estes dades, Awa Fam es convertix en la 14a jugadora de 19 anys o menys que juga en la categoria, a més de ser la segona que debuta amb uns números d’anotació tan bons.
Fam va anotar els seus primers punts en la lliga amb una safata després d’un bloqueig i continuació, en un partit dominat per Seattle des del segon quart gràcies a l’encert ofensiu de Natisha Hiedeman, autora de 24 punts. Va ser la primera de les seues sis cistelles anit. I també la primera de moltes alegries que donarà als aficionats de Seattle.
L’estrena de la interior espanyola té encara més mèrit pel context. A penes tres dies abans s’havia incorporat a la disciplina de les Storm i divendres va ser presentada oficialment a Seattle, després de tancar la seua etapa esta temporada amb el València Basket conquistant el títol de la Lliga Femenina Endesa.
Lidera el grup de cinc espanyoles en la WNBA
Als seus 19 anys, l’alacantina continua acumulant fites. El passat 13 d’abril va ser seleccionada en la tercera posició del draft de la WNBA, igualant el millor lloc històric aconseguit per un jugador espanyol en l’NBA, el de Pau Gasol en 2001. Durant setmanes fins i tot va arribar a sonar com a possible número u del draft.
La jornada va deixar, a més, un altre moment especial per al bàsquet espanyol, ja que l’excompanya de Fam a València, Raquel Carrera, va debutar hores abans amb les New York Liberty. Les dos formen part de la creixent presència espanyola en la lliga nord-americana, en la qual també han aterrat esta temporada Marta Suárez, María Conde i Alicia Florez.
