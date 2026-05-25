Universitat Miguel Hernández

La UMH d’Elx acomiada una nova generació de professionals de l’esport

L’Aula Magna de l’edifici Altabix va acollir l’acte acadèmic de graduació de la tretzena promoció universitària de Ciències de l’Activitat Física

La graduació de CAFE es va celebrar en l’Aula Magna de l’edifici Altabix de la UMH d’Elx / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

La Universitat Miguel Hernández d’Elx va celebrar la graduació de la XIII promoció del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) en una cerimònia que va tindre lloc en l’Aula Magna de l’edifici Altabix, en el campus d’Elx. L’acte acadèmic va estar presidit pel degà de la Facultat de Ciències Sociosanitàries, Francisco José Vera, acompanyat per representants institucionals i docents vinculats als estudis esportius de la Universitat.

Representació institucional en l’acte

A més del degà van participar en la taula presidencial el delegat del rector de Campus Saludables i Esports de la UMH, Raúl Reina; el director del Departament de Ciències de l’Esport, Manuel Moya; i el gerent del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Comunitat Valenciana (COLEFCV), Roberto Visconti.

La cerimònia va reunir alumnat, professorat, familiars i representants acadèmics en un dels actes més destacats del final de curs universitari per a esta titulació. La promoció completava, així, una etapa formativa centrada en la preparació professional dins de l’àmbit de l’activitat física i l’esport.

Jornades de busca d'ocupació per a alumnes de Ciències de l'Educació Física i l'Esport en la UMH d'Elx / INFORMACIÓN

Durant l’acte també va intervindre el professor de Ciències de l’Esport de la UMH Tomás Urbán, encarregat d’impartir la lliçó magistral dirigida als graduats. La cerimònia va combinar els discursos institucionals amb diferents moments de reconeixement a l’alumnat que finalitza els seus estudis universitaris.

La graduació de la XIII promoció del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport es va celebrar en el campus il·licità en un ambient marcat per l’emoció i el caràcter acadèmic de la trobada.

Intervenció dels estudiants

En representació de l’estudiantat van participar Emma Fernández i Rubén Moreno, que van dirigir unes paraules al públic assistent durant la cerimònia. Els dos van traslladar la visió de l’alumnat sobre l’experiència viscuda al llarg de la seua formació en la UMH.

Amb este acte, la Universitat tancava oficialment una nova promoció del grau CAFE, una de les titulacions vinculades a l’àmbit sociosanitari i esportiu amb presència en el campus d’Elx.

