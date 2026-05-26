Benidorm es refresca: més fonts d’aigua freda gratuïtes per a combatre la calor
Nous punts d’aigua potable refrigerada arribaran als parcs i passejos amb més afluència de veïns, esportistes i turistes
Benidorm continua reforçant la seua xarxa de fonts d’aigua potable refrigerada amb la instal·lació de nous assortidors en diferents espais públics de la ciutat coincidint amb la pujada de les temperatures. Després de la posada en marxa, l’any passat, de la font situada en l’avinguda Armada Española, ja en funciona una de nova en el parc de la Séquia Mare i pròximament se n’hi afegiran d’altres en el passeig de Llevant i en els parcs de Foietes i de l’Aigüera.
El regidor de Cicle de l’Aigua, José Ramón González de Zárate, ha explicat que esta ampliació respon a l’increment de persones que fan activitat física a l’aire lliure, siga practicant esport o simplement passejant. Per això, les noves fonts s’estan situant en zones amb una elevada concentració d’usuaris i trànsit per als vianants.
A més, l’edil ha assenyalat que ja hi ha noves sol·licituds per a continuar ampliant esta xarxa de subministrament d’aigua freda, encara que algunes instal·lacions, com la que es preveu en el passeig de Llevant, encara depenen de l’autorització de Costes.
La iniciativa cobra especial rellevància en unes setmanes en les quals els termòmetres ja superen els 30 graus. L’objectiu és facilitar a veïns i visitants un accés còmode i gratuït a aigua fresca, la qual cosa permetrà emplenar botelles reutilitzables en plena via pública.
Control higiènic
Les fonts estan connectades directament a la xarxa municipal de proveïment i compten amb sistemes de refrigeració que garantixen aigua freda i potable sota estrictes controls higienicosanitaris. A més, han sigut dissenyades amb materials resistents a la intempèrie i al vandalisme, i incorporen també accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Este projecte pilot es desenrotlla en col·laboració amb Veolia i busca fomentar el consum d’aigua de l’aixeta com a alternativa segura, saludable i sostenible, reduint al mateix temps l’ús de botelles de plàstic d’un sol ús i el seu impacte ambiental.
