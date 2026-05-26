Elx CF
La maledicció del segon equipament de l’Elx
L’equip d’Eder Sarabia no ha guanyat cap partit vestint l’elàstica negra
L’11 de juliol de 2025, l’Elx presentava el seu segon equipament per a esta temporada amb el lema “Fet per a moments importants”. La samarreta, negra amb fines línies blanques i verdes, va ser present en la celebració de la permanència a Girona. No obstant això, el que no ha pogut aconseguir en tota la temporada és una victòria.
La posada de llarg de la casaca visitant va ser al Sánchez Pizjuán, en la jornada quatre. L’Elx ho tenia de cara per a guanyar el seu primer partit fora de casa, però un error d’Héctor Fort deixava el partit en empat. Sense saber-ho, això seria un presagi del futur amb eixos colors.
Lluny del Martínez Valero, l’equip de Sarabia ha tingut un any complicat en lliga. L’única victòria va arribar a finals d’abril a Oviedo, però l’Elx va vestir el primer equipament. Si a això se li afigen els partits de Copa del Rei, que en cap ronda es van jugar en el feu il·licità, la sort és la mateixa.
A més del Carlos Tartiere, la competició copera va comportar tres victòries com a visitants. Contra Los Garres i Eibar, l’equip franjaverd va avançar de ronda vestint de blanc, mentres que contra el Quintanar del Rey van véncer de blau i roig.
Malgrat ser el segon equipament, és cridaner que només s’ha utilitzat en huit partits oficials. Els números són meridians: cinc derrotes i tres empats. Els únics tres equips que han permés a l’Elx puntuar de negre han sigut el Sevilla, el València i el Girona. Els que sí que se n’han aprofitat han sigut Alabés, Reial Societat, Reial Madrid, Rayo Vallecano i Celta.
Si els resultats són dolents, els números en les porteries són pitjors. Les huit jornades deixen un balanç de 18 gols en contra, més de dos per partit, i huit gols a favor. La història d’esta temporada diu, per tant, que enfundar-se l’elàstica negra implica acabar els partits perdent sempre per 1-2.
Tot siga dit, la samarreta garantix diversió per a l’aficionat neutral. L’Elx només s’ha quedat sense marcar en un dels partits. Esta va ser la derrota per 1-0 a Vallecas. Pel costat negatiu, l’equip d’Eder Sarabia ha encaixat en absolutament tots els partits en què vestia de dol.
