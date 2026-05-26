El president Pérez Llorca analitza l’actualitat valenciana en una trobada organitzada pel CEU i Prensa Ibérica
El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, entrevistarà el cap del Consell en un desdejuni informatiu obert al col·loqui amb representants de l’àmbit empresarial, acadèmic i institucional
Jaume Vidagañ
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, protagonitzarà, este dijous, una trobada organitzada per la Universitat Cardenal Herrera CEU, amb la col·laboració de les tres capçaleres de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Mediterráneo i Información—, en què repassarà alguns dels principals assumptes d’actualitat política, econòmica i social que marquen l’agenda valenciana.
La jornada, que se celebrarà en format desdejuni informatiu, comptarà amb una entrevista conduïda pel director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, en un diàleg obert que servirà per a analitzar el moment polític de la Comunitat Valenciana i els reptes als quals s’enfronta el Consell en una legislatura marcada per qüestions com el finançament autonòmic o la reconstrucció després de la dana, entre altres.
L’acte arrancarà a les 9:30 hores amb la convocatòria del desdejuni i serà presentat per Silvia Tomás, directora de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica València. El rector de la Universitat Cardenal Herrera CEU, Higinio Marín, donarà la benvinguda institucional abans de l’inici del diàleg entre el cap del Consell i el director d’este periòdic.
Després de la conversa, s’obrirà un col·loqui amb els assistents, en el qual representants de l’àmbit empresarial, acadèmic i institucional podran plantejar preguntes sobre els principals desafiaments de la Comunitat Valenciana.
La trobada s’emmarca en el cicle de fòrums i debats impulsats per la Universitat Cardenal Herrera CEU juntament amb Prensa Ibérica per a fomentar la reflexió pública i l’anàlisi de l’actualitat des de diferents àmbits polítics i socials.
