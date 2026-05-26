Educació
Professors amenacen ara de negar-se a corregir els exàmens de selectivitat
Una assemblea de 250 docents acusa la Conselleria de ser incapaç d’atendre les necessitats de l’educació pública, i les cinc universitats de la falta de suport a la vaga
La tensió i el malestar d’una part dels docents ha tornat a disparar-se en el dotzé dia de vaga educativa. Primer van ser els equips directius dels col·legis i instituts els que van renunciar. Ara, una assemblea de professorat corrector de les proves d’accés a la universitat (PAU), formada per més de 250 especialistes de la Comunitat Valenciana i constituïda davant de l’estancament de les negociacions, amenaça de no presentar-se als tribunals, la qual cosa podria acabar derivant en el fet que es neguen a corregir els exàmens de selectivitat.
L’acord salarial firmat entre la Conselleria d’Educació i dos dels tres sindicats, ANPE i CSIF, este dilluns, ha sigut el detonant que ha portat este col·lectiu a anunciar el seu boicot. “Hi ha molta desmotivació i fúria pel que ha passat”, expliquen docents de Secundària que s’havien inscrit de manera voluntària en les correccions d’uns exàmens convocats per a la setmana que ve (2, 3 i 4 de juny), als quals estan cridats més de 8.200 alumnes de la província d’Alacant.
“El professorat nomenat per a la correcció de les proves de les PAU considera no presentar-se a la constitució dels tribunals, molts d’estos programats per al mateix dia 2, presentar una renúncia en bloc el mateix dia de la constitució i preveure la possibilitat de dur a terme altres accions més contundents en relació amb les qualificacions arribat el moment”, diu el comunicat que s’ha difós este dimarts.
Els motius de la seua decisió
Per a justificar els seus motius, acusen la Conselleria de ser “incapaç” d’atendre les necessitats de l’educació pública valenciana, dins de les quals s’inclouen l’alumnat actual i el futur de les PAU; “la seua negativa a accedir o mostrar una mínima flexibilitat respecte a les millores proposades per la gran majoria del professorat representat pels sindicats; i la seua falta de verdadera preocupació per les demandes necessàries relacionades amb el Batxillerat, entre les quals s’inclouen ràtios desorbitades fins i tot en les seues propostes de millora; la supressió de grups en la modalitat Artística; aules no condicionades; menyspreu al valencià i el currículum, tutories no remunerades i amb menys hores; i un professorat esgotat per les exigències burocràtiques”.
Així mateix, este col·lectiu de docents ha fet una crida contra el “silenci i l’escassa solidaritat” que consideren que estan tenint les cinc universitats públiques valencianes (UJI, UPV, UA, UV i UMH), les quals, tot i que a nivell departamental o des d’algunes facultats de manera aïllada han manifestat un suport que qualifiquen de “tebi”, consideren necessari reclamar-los un “verdader suport institucional al professorat corrector i un sincer suport a l’alumnat actual i futur”. En les universitats públiques de la província, ara com ara, només han fet públic el seu suport a les reivindicacions dels docents les facultats de Filosofia i Lletres i la d’Educació, les dos de la Universitat d’Alacant.
Per tot això, l’Assemblea de Professorat Corrector de les PAU, des de l’anonimat i amb més de 250 especialistes, ha transmés el seu profund malestar i enuig davant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, i ha defés l’estima i el respecte per l’alumnat que es presenta a estes proves.
Malgrat la renúncia en bloc que sospesen, han negat que en cap cas vulguen “perjudicar ni el futur del seu alumnat ni les seues famílies”, però s’escuden en el fet que, ateses les circumstàncies i “la tèbia resposta de les universitats”, es veuen obligats a prendre estes mesures.
Suscríbete para seguir leyendo
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
- El Consell se planta en la subida salarial y sigue ofreciendo 200 mensuales más en tres años
- Premios Laik INFORMACIÓN
- Un joven fallecido y cuatro heridos tras salirse un coche en una curva en Polop
- La Guardia Civil busca en El Campello a un hombre que desapareció en el mar
- Alicante afronta un martes complicado: cortes de tráfico y manifestaciones en varios puntos de la ciudad
- Un año dibujando anime desde Alicante