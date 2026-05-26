Sant Vicent posa en marxa la unitat de rehabilitació cardíaca
El nou programa està situat en el centre d’especialitats del municipi i es dirigix inicialment a pacients amb malaltia coronària recent
S’han acabat els trasllats a un altre municipi. El centre d’especialitats de Sant Vicent del Raspeig ha estrenat una unitat de rehabilitació cardíaca, una iniciativa que impulsen conjuntament l’hospital del municipi i el Doctor Balmis d’Alacant.
La creació d’esta unitat s’emmarca en el treball conjunt que els dos centres hospitalaris han desenrotllat per a reforçar l’atenció cardiològica especialitzada i millorar la coordinació assistencial amb els centres de salut de l’àrea.
El doctor Vicente Arrarte, cap de la Secció de Cardiologia Clínica de l’Hospital de Sant Vicent i coordinador d’este projecte, ha explicat que el programa està dirigit inicialment a pacients amb malaltia coronària recent i oferirà “una atenció integral i multidisciplinària”.
Entre les activitats previstes s’inclouen sessions educatives, programes d’exercici físic supervisat i activitats de prevenció cardiovascular, a més de dur a terme revisions periòdiques amb professionals de cardiologia i infermeria.
Ingressos i recaigudes
Arrarte ha assenyalat que els programes de rehabilitació cardíaca seguixen les recomanacions de les principals guies clíniques europees i americanes “i han demostrat reduir més d’un 30 % els nous ingressos hospitalaris i recaigudes cardiovasculars”.
Així mateix, ha afegit que l’objectiu és augmentar el control de salut cardiològica, disminuir el risc de mortalitat cardiovascular i, “en definitiva, millorar la qualitat de vida dels pacients i la seua satisfacció amb l’assistència prestada”.
El director territorial de la Conselleria de Sanitat a Alacant, Francisco Ponce, per la seua banda, ha indicat que la unitat “permet acostar als pacients” de Sant Vicent un recurs especialitzat que el Departament de Salut d’Alacant ja oferix en l’Hospital Doctor Balmis.
A més, representa un “exemple d’integració i col·laboració assistencial” entre els dos hospitals, gràcies al treball coordinat de les direccions i dels professionals dels dos centres.
La presentació del nou dispositiu ha tingut lloc en un acte en l’hospital de Sant Vicent, a on es troba el centre d’especialitats, al qual també han assistit el gerent del Departament de Salut Alacant-Hospital General, Francisco Soriano; el director de l’Hospital de Sant Vicent, Pascual Pastor; representants de les direccions mèdica i d’infermeria dels dos hospitals, així com el doctor Juan Gabriel Martínez, cap de servici en el Doctor Balmis.
El programa combina exercici supervisat, educació sanitària i seguiment clínic multidisciplinari per a millorar la salut cardiovascular
En este sentit, l’equip està conformat per la doctora Miriam Sandín, cardiòloga responsable de la nova Unitat de Rehabilitació Cardíaca —funció que ja desenrotlla en el Balmis—; el doctor José Antonio Carbonell, cardiòleg; Beatriz Galindo, infermera coordinadora, i Cristina Cebrián, fisioterapeuta.
Coordinació
A més, hi participen professionals de diferents especialitats i disciplines, entre les quals hi ha medicina rehabilitadora, psicologia, farmàcia, fisioteràpia i infermeria, que exercirà un paper determinant en la coordinació i la prevenció de la salut dels pacients que s’incorporen al programa.
La posada en marxa d’esta unitat es basa en l’experiència acumulada pel programa de rehabilitació cardíaca de l’Hospital Doctor Balmis, que pròximament complirà dos dècades de funcionament.
Esta unitat de referència, adscrita als servicis de Cardiologia i Rehabilitació, atén cada any uns 300 pacients, principalment persones amb insuficiència cardíaca o malaltia coronària, i ha acompanyat ja més de 3.000 pacients des que es va crear.
