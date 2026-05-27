Bonny diu adeu a la tomaca redona
La històrica companyia de Mutxamel fa un gir estratègic per a adaptar-se a les noves tendències del mercat i plantar cara a les produccions arribades de tercers països
Dir tomaca i Mutxamel és sinònim de Bonny, la companyia que històricament ha sigut un dels principals productors d’este fruit en tot el país. No obstant això, les tomaques que actualment ixen dels hivernacles de la companyia ja tenen poc o res a veure amb aquelles que van donar peu a la creació de l’empresa fa ja 70 anys, i encara menys amb les que en vindran en un futur molt pròxim.
La companyia ha decidit abandonar definitivament el cultiu de la tomaca redona, la de més dimensions, per a centrar-se exclusivament en les varietats de menys grandària, és a dir, la cherry i la cocktail. D’esta manera, la firma presidida per Jorge Brotons consolida el gir estratègic que ha posat en marxa en els últims anys amb un doble objectiu: adaptar-se a les noves demandes dels consumidors i plantar cara a les produccions arribades de tercers països, a on els costos de cultiu són molt inferiors.
En este sentit, la tendència a reduir el temps d’elaboració i a la compra de bosses d’ensalada ha propiciat que cada vegada més compradors s’inclinen per estes varietats, que no necessiten cap mena de manipulació, ni tan sols trossejar-les, com ocorre amb les tomaques tradicionals.
Es tracta, per tant, de varietats amb més valor afegit i també més complexes de cultivar —sobretot, si es vol que tinguen el sabor i la frescor que demanen els mercats europeus—, per la qual cosa la competència dels productors extracomunitaris és menor, segons expliquen des de la companyia.
La decisió no ha sigut senzilla i, per exemple, ha suposat que en l’últim any els balanços del grup s’hagen ressentit davant dels canvis necessaris en la seua estructura productiva per a escometre-la. Així, Bonny va finalitzar el seu exercici 2024/2025 —la firma tanca els comptes el 30 de juny— amb una xifra de negoci de 94,8 milions d’euros, un 1,6 % menys, i una reducció del benefici consolidat des dels 1,9 milions fins a uns 396.000 euros. Així i tot, els responsables de la firma es mostren convençuts de l’encert de la seua decisió.
“La reassignació de recursos derivada d’esta mesura permetrà reforçar l’estructura operativa, millorar l’eficiència i focalitzar l’activitat en línies estratègicament prioritàries que presenten un potencial més alt de creació de valor a mitjà i llarg termini”, assenyala l’informe de gestió que acompanya els comptes depositats per la firma en el Registre Mercantil.
Diversificació
Juntament amb l’aposta per les tomaques cherry i cocktail, Bonny també seguix amb la diversificació de productes, d’una banda, amb noves elaboracions de quarta gamma, i, d’altra banda, amb el cultiu d’altres productes. En concret, el raïm de taula sense llavors, que s’ha convertit en la seua segona gran aposta en el mercat.
La firma està altament internacionalitzada i destina als mercats internacionals més de la mitat de la seua producció. Així, dels 84,6 milions que ingressa amb la venda de fruites, només 36,6 milions són en el mercat nacional.
Uns ltres 15,5 milions procedixen dels enviaments al Regne Unit, a on compta amb importants clients; un poc més de set milions de la comercialització dels seus productes a Alemanya; mentres que els 25 milions restants els obté en la resta de països de la Unió Europea.
A més, Bonny aconseguix 6,3 milions d’euros amb la venda d’energia de les seues plantes de cogeneració i 4,3 milions més per la prestació de servicis.
Cancel·lació de deute
La companyia va cancel·lar en 2025 tot el deute del contracte marc de refinançament que va firmar en 2015 i que li va permetre escometre els canvis necessaris en la seua producció, després de la seua decisió de “desenganxar-se” de Mercadona.
A més, va dur a terme una operació de venda i posterior lloguer de diversa maquinària i equip que li va aportar uns altres 5,1 milions de liquiditat; a més de la venda del magatzem de Maset, que li va aportar 6,5 milions d’euros més.
Al llarg de l’exercici, la companyia va ocupar una mitjana de 1.859 persones, que presten servici en les seues tres línies d’activitat, la producció hortofructícola, la intermediació en la compravenda de productes agrari i l’elaboració de productes de quarta gamma.
