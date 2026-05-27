Secciones

Cadena humana verda a Sant Vicent de suport al professorat

L. Gil López

L’avinguda de La Libertad de Sant Vicent del Raspeig va ser escenari, este dimarts, d’un nou acte en el marc de la vaga de professorat: unes 200 persones es van unir en una cadena humana per a fer costat als docents en el tretzé dia de parada indefinida per l’educació pública valenciana.

Molts xiquets i xiquetes van acompanyar els seus mestres juntament amb els seus avis i àvies, que també van voler fer seues estes reivindicacions per entendre que “el futur del poble passa per unes aules dignes”, explica la plataforma La Cívica.

Una colla va acompanyar els manifestants / INFORMACIÓN

Després de la lectura d’un manifest per part de docents de diversos col·legis i instituts, la cadena humana es va estendre pel centre del municipi sota els sons tradicionals de la colla de dolçaines i tabals Floreal.

Esperit de lluita

Des dels centres educatius de Sant Vicent es recalca que, després de 13 dies des que va començar la vaga el passat 11 de maig, l’esperit de lluita roman intacte. “Veure les famílies i els majors al nostre costat ens dona la força necessària per a seguir; no és només pel nostre treball, és per les condicions en les quals estudia el nostre alumnat”, expliquen portaveus del col·lectiu.

La jornada va servir per a visibilitzar que la comunitat educativa de Sant Vicent seguix en peus, defenent de manera festiva, “però ferma, el dret a una ensenyança pública de qualitat”.

