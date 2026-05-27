Activitats
El Mercat BUA de la Universitat d’Alacant destinarà la seua recaptació a Reacció Solidària
La iniciativa se celebra este dimecres i dijous en les porxades de l’edifici de la Biblioteca General
La Biblioteca de la Universitat d’Alacant (BUA) organitza una nova edició del mercat ambulant solidari BUA 2026, una iniciativa benèfica la recaptació de la qual es destinarà íntegrament a l’associació Reacció Solidària. L’esdeveniment tindrà lloc els dies 27 i 28 de maig, és a dir, este dimecres i el dijous, en horari de 10:00 a 18:00 h, en les porxades de la biblioteca.
Esta activitat, de caràcter solidari i sense ànim de lucre, forma part de les accions sostenibles, socials i de compromís amb la comunitat promogudes per la BUA i s’emmarca dins de la línia de responsabilitat social inclosa en el seu pla estratègic.
Donacions
La comunitat universitària i la ciutadania han col·laborat a través de donacions de roba, bijutería, complements i altres objectes en bon estat i a punt per a usar, que es podran adquirir en el mercat ambulant al costat d’articles elaborats artesanalment.
Tots els diners recaptats es destinaran a donar suport a la labor de l’associació Reacció Solidària, una entitat sense ànim de lucre enfocada en l’ajuda social a persones sense llar i famílies en situació de vulnerabilitat.
Ecocampus
La iniciativa compta amb el suport institucional del Vicerectorat d’Estudis i Qualitat, el Vicerectorat d’Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social i el Vicerectorat d’Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral de la Universitat d’Alacant.
Així mateix, col·laboren en esta acció l’oficina Ecocampus i l’empresa concessionària de les cafeteries de l’Escola Politècnica i de la zona comercial, Ramaanpa, SL.
