El nou institut de Calp obrirà les portes el 7 de gener de 2027
Les noves instal·lacions permetran a l’alumnat reprendre el curs després de les vacacions de Nadal
El nou institut d’Educació Secundària de Calp, l’IES Les Salines, obrirà les portes el 7 de gener de 2027. Així ho han acordat este matí, després de visitar les obres del centre, l’inspector d’Educació de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant, Andreu Almiñana; el tècnic de la Unitat Tècnica de Construccions de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant, José David Gras; el director de l’IES Les Salines, Moisés Pastor, i part de l’equip directiu, representants de l’empresa constructora Vialterra Infraestructuras, SA, així com l’alcaldessa de Calp, Ana Sala, i la regidora d’Educació, Mariola Mulet.
En la visita han comprovat l’avançat estat de les obres i, tot i que el centre podria obrir abans, s’ha optat perquè el curs es reprenga en les noves instal·lacions el 7 de gener, una vegada estiguen tots els treballs acabats i amb la finalitat d’evitar possibles imprevistos que puguen sorgir. Les obres s’estan desenrotllant segons la planificació prevista i, en este sentit, s’estima que el mes de desembre tinga lloc la recepció dels treballs.
D’esta manera, l’alumnat de l’IES Les Salines començarà el curs 2026/2027 en les aules provisionals que es van habilitar en una parcel·la municipal a l’espera que finalitzen les obres de l’institut nou i es preveu que el trasllat del mobiliari i del material a les noves instal·lacions tinga lloc durant les vacacions de Nadal.
L’empresa adjudicatària dels treballs de construcció està en estos moments rematant la instal·lació per dins. D’ací a dos setmanes espera acabar les façanes de l’edifici i continuarà amb els treballs d’urbanització de l’exterior, que consistiran en l’asfaltat, la pavimentació, així com l’habilitació de zones de vegetació i reg.
“Volem que les coses es facen bé i que, quan comence el curs, en l’institut estiga tot acabat i en perfecte funcionament. És una infraestructura molt esperada i hem de garantir que l’alumnat i el professorat puguen iniciar l’activitat amb total normalitat i seguretat”, ha destacat la regidora d’Educació, Mariola Mulet.
Per la seua banda, l’alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha destacat que “els treballs s’han desenrotllat segons la previsió i d’ací a tan sols uns mesos serà realitat un projecte que per a nosaltres era una prioritat absoluta i pel qual tant hem lluitat al llarg de tants anys; és una gran notícia per a Calp i un pas decisiu per a oferir al nostre alumnat les instal·lacions modernes i dignes que mereix”.
