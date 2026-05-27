Elx CF
Schinocca tracta de calmar la tempesta en l’Elx després dels comiats de Sarabia i Febas
El director general reafirma el creixement del projecte malgrat els adeus d’este dimecres
Després de la tempestat, la calma. O, almenys, l’intent que esta arribe. El doble comiat d’este dimecres en l’Elx, amb l’anunci de la sorprenent eixida d’Eder Sarabia i la bastant més esperada d’Aleix Febas en qüestió de minuts, ha obligat l’entitat il·licitana a mantindre el componiment de cara a la imatge del seu projecte.
La cara visible en esta situació ha sigut la del director general, Pedro Schinocca, que ha acompanyat tant Sarabia com Febas en les dos compareixences, assegut al seu costat. L’argentí ha reconegut la sorpresa que va causar la decisió del tècnic i ha agraït als dos professionals que abandonen l’entitat franjaverda la seua aportació durant el temps que n’han format part.
Missatge de Schinocca
Schinocca ha reconegut, durant l’anunci de Sarabia, que és un dia “trist, perquè es tanca una història exitosa”. “Eres un gran entrenador i una gran persona. Volíem ascendir i mantindre’ns, però apostant per un model. De segur que el temps ens tornarà a trobar”, ha dit el dirigent, que ha garantit que el club ja treballa a trobar el nou entrenador.
“Tenim ganes de continuar fent gran este club. El projecte és sòlid i volem més”, ha sentenciat Schinocca.
En la de Febas, el director general de l’Elx ha agraït el comportament professional del jugador fins a l’últim dia, malgrat la quantitat d’ofertes que ha rebut durant tota la temporada. “S’ha guanyat el dret a decidir i li desitgem molts èxits”, ha finalitzat.
