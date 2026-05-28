Guerra a l’Orient Mitjà
Els atacs creuats entre l’Iran i els Estats Units fan perillar l’alto el foc
Teheran defén la seua resposta al·legant que és “un advertiment seriós perquè l’enemic sàpia que l’agressió no quedarà impune i que, si es repetix”, la resposta del règim “serà encara més contundent”
L’alto el foc entre l’Iran i els Estats Units torna a trontollar. Per tercera vegada des de l’inici de la treva, els intercanvis de trets entre les dos potències fan contindre la respiració a mig món. Després que Washington llançara un atac contra el sud del país persa este dimarts, este dijous de matinada ha dut a terme una nova agressió contra una instal·lació militar en la mateixa regió, la qual ha descrit com un acte de “defensa pròpia”. Les Forces Armades estatunidenques han derrocat quatre drons d’atac que afirmen que van ser llançats sobre els seus vaixells. Com a resposta, l’Iran ha bombardejat una base aèria estatunidenca en la regió.
Només dos dies després de l’últim atac, la població de la ciutat portuària de Bandar Abbas, en l’estret d’Ormuz, ha tornat a desvetlar-se amb el so de les explosions. L’agència de notícies Tasnim ha citat oficials militars que asseguren que no s’han registrat ferits o danys en la propietat pels atacs estatunidencs, que han tingut lloc als afores de la ciutat. Al seu torn, han informat que les forces iranianes han respost, de matinada, amb foc contra una “base aèria estatunidenca” en la regió, sense concretar el país. El comunicat de la Guàrdia Revolucionària Islàmica afirma que eixa base ha sigut identificada com l’origen de l’“agressió” estatunidenca.
Intercepcions a Kuwait
Les autoritats militars kuwaitianes, però, han assegurat que les seues defenses aèries han detingut “míssils hostils i atacs de drons” mentres les sirenes sonaven per tot el país. “L’Estat Major de l’Exèrcit assenyala que qualsevol so d’explosió que s’escolte és resultat de la intercepció dels atacs hostils per part dels sistemes de defensa aèria”, han avisat la població. Des de l’Iran, la Guàrdia Revolucionària ha recordat als Estats Units que “cap agressió no quedarà impune” i que tota acció militar addicional s’enfrontarà a una resposta “més contundent”.
De moment, els fets no estan clars. Segons l’agència Tasnim, esta nit, quatre vaixells, un dels quals un petrolier estatunidenc, han apagat els radars i han intentat creuar l’estret d’Ormuz. Davant de la petició de les forces iranianes d’identificar-se, les embarcacions no han contestat ni han cooperat i la Guàrdia Revolucionària ha disparat alguns tirs d’advertiment. Després, les forces estatunidenques han bombardejat tres llocs pròxims a l’aeroport de Bandar Abbas. Malgrat l’escalada, que suposa el tercer enfrontament militar directe des de l’entrada en vigor de la treva, ni els Estats Units ni l’Iran afirmen que l’alto el foc haja fracassat.
“Entre la guerra i la pau”
“En estos moments es troben en una zona molt perillosa entre la guerra i la pau, i a ningú li convé que esta guerra continue”, ha declarat Kaja Kallas, l’alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, este dijous. Este augment de la tensió en la regió s’emmarca enmig d’un estancament de les negociacions entre les dos potències. Este dimecres, el president estatunidenc, Donald Trump, va insistir que “ningú controlarà” l’estret d’Ormuz. “Estarà obert a tothom, són aigües internacionals, el vigilarem, però ningú el controlarà", va afegir. A més, va estendre les seues amenaces fins a Oman: “O es comporta com els altres o haurem de destruir-los”.
Per la seua banda, Teheran ha mostrat la seua solidaritat amb el país del Golf amenaçat en el que el portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors, Esmaeil Baghaei, ha denunciat que són “amenaces de funcionaris estatunidencs”. Trump va afirmar que l’Iran no rebrà cap alleujament de les sancions en virtut de cap acord i va insistir que el règim persa entregaria les seues reserves d’urani enriquit. Ebrahim Azizi, president del Comité de Seguretat Nacional del Parlament iranià, ha defés que “la retòrica de Trump” no dissuadirà Teheran de “les seues línies roges”, entre les quals s’inclouen “el dret a enriquir urani, la possessió d’urani enriquit, l’autoritat sobre l’estret d’Ormuz i l’alçament de les sancions”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación avisa de que habrá sanciones para los profesores que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad
- Varios detenidos en una operación antiterrorista en Alicante, Xixona y la Vega Baja
- Carlos Sedano, experto en seguridad vial, sobre los conductores nacidos antes de 1961: “El certificado médico para renovar el carnet va a ser más exigente”
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- La simulación de un tsunami en Alicante que arrasa en Instagram: estos son los municipios que resistirían a una ola extrema
- Cruz Roja limpiará el Vinalopó desde su nacimiento hasta la desembocadura en Santa Pola, con el foco en Elche y Elda
- La huelga de profesores obliga a suspender las pruebas de acceso a la FP en un centro de Alicante
- La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera