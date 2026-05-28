L’Hèrcules i l’Elx miren més enllà de la rivalitat per a unir la província
Carlos Parodi i Joaquín Buitrago reivindiquen en un fòrum de la patronal Uepal el paper del futbol per a integrar les ciutats d’Elx i Alacant
El president de l’Hèrcules, Carlos Parodi, i el seu homòleg de l’Elx, Joaquín Buitrago, han compartit taula en el fòrum “El paper de la societat civil en la configuració de l’àrea funcional Elx-Alacant”, organitzat per la patronal Uepal en Casa Mediterráneo. Els dos dirigents representaven les dos entitats esportives més grans de la província en un conversatori amb altres exponents de la societat civil.
Els dos atorguen al futbol un paper creador d’identitat i, a més, un gran potencial com a aparador nacional i internacional que transcendix el vessant esportiu i pot funcionar com a vector d’integració per a les dos grans ciutats de la província.
Parodi ha felicitat el club franjaverd per la permanència en Primera que va segellar el cap de setmana passat i ha presumit de bona relació amb l’entitat il·licitana. “Són dos clubs històrics que han creat en les dos ciutats un sentiment de pertinença”, ha assegurat el president de l’Hèrcules.
Pols d’identitat
Per a ell, hi ha un valor imponderable en el fet que “cada 15 dies a la casa nostra podem veure milers d’aficionats junts, independentment del seu origen o del seu estatus, animant els seus equips, i crec que això és molt important per a la societat”. Una integració dins de les aficions que està cridada a superar les rivalitats per tal de crear sinergies.
“No som menys gent que en la província de Sevilla i allí tenen dos equips en Primera. L’objectiu és eixe, conviure dos equips en l’elit”
En este mateix sentit, Buitrago ha destacat que, en les últimes dècades, “el paradigma del futbol ha evolucionat; tradicionalment hem treballat des de la idea d’intentar fer-ho millor que el rival”. Per a explicar-se, ha posat el clar exemple del Rico Pérez i el Martínez Valero, perquè l’estadi il·licità, inaugurat dos anys després del coliseu alacantí, es va sobredimensionar en el seu moment amb la idea que tinguera més aforament que el de l’etern rival.
“En el futbol base, a través dels entrenadors que ells tenen, anem sabent de jugadors que potser ens interessen, o a quins campionats hem d’anar”
“Ara pense en la rivalitat esportiva com un element integrador de les ciutats. Hem eixit d’Elx i estem intentant créixer en les diferents comarques de la província”, ha explicat el president del club franjaverd, que apunta encara més alt: “L’objectiu és la convivència d’estos dos equips i és perfectament possible. No som menys gent que en la província de Sevilla i allí tenen dos equips en Primera. L’objectiu és eixe, conviure dos equips en l’elit”.
Sinergies en el futbol base
Parodi, per la seua banda, ha reconegut que en un aspecte clau per als grans clubs, com és el futbol base, és a on més es veu el benefici de tindre un veí de la grandària de l’Elx. “Nosaltres, a través dels entrenadors que ells tenen, anem sabent de jugadors que potser ens interessen, o a quins campionats hem d’anar”, ha assenyalat per a descriure les sinergies que es produïxen.
“En el futbol base hi ha molta més coordinació, perquè el secret és que els jugadors juguen i cal donar-los minuts com siga”, ha detallat Buitrago. En este sentit, és prioritari que els dos clubs construïsquen sengles ciutats esportives, projectes que en els dos casos estan sobre la taula, si bé encara en fase d’esbós a l’espera de tancar l’adquisició de terrenys, a més de tràmits urbanístics.
El president de l’Elx també ha valorat que “el futbol és un aparador internacional per a atraure el turista a l’hivern, és una possibilitat perquè els retorns són impressionants. És un instrument per a mostrar el potencial de la nostra terra”.
Per a concloure la conversa, en la qual també han participat representants d’entitats socials i d’associacions hoteleres i hostaleres, Parodi ha remarcat que “la societat hauria de tindre més força per a deixar de costat la barrera política i aconseguir que l’àrea funcional Elx-Alacant realment existisca”.
Buitrago coincidix amb el dirigent herculà i ha insistit que no es pot esperar “que ho faça l’Administració”. “Hem de fer-ho nosaltres amb projectes conjunts, i que tots percebem que el projecte és dels dos, beneficiós per als dos”, ha plantejat el president franjaverd.
