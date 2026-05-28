Literatura
Esta és l’obra guanyadora del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià de la Diputació
L’aviador de la República, de l’escriptor i lingüista castellonenc Josep Palomero, s’endú el guardó dotat amb 20.000 euros
L’obra L’aviador de la República, de l’escriptor i lingüista Josep Palomero, ha resultat guanyadora de la XXXI edició del Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià, que convoca anualment la Diputació d’Alacant. L’auditori de Castalla acollirà, a les 20:30 hores d’este dijous, l’acte d’entrega d’este guardó, dotat amb 20.000 euros.
“Per a nosaltres, és essencial promoure, fomentar i impulsar la literatura, especialment en valencià, ja que constituïx una part fonamental de la nostra riquesa cultural. Per això, cada any promovem este certamen, que vull recordar-los que és el de major dotació econòmica en la seua categoria”, ha assenyalat el diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, que ha presentat, este dijous, este treball, al costat de l’alcalde de Castalla, Jesús López, i la directora de l’Àrea de Cultura de la institució provincial, María José Argudo.
Al llarg dels seus trenta capítols, L’aviador de la República alterna episodis situats en una vila romana del segle I dedicada a la fabricació de gàrum (salsa preparada amb vísceres fermentades de peix) amb uns altres que succeïxen en el segle XX i que estan protagonitzats per aviadors de la línia aèria postal Latécoère, els quals portaven saques de correu de Tolosa a Tànger, amb escales en els aeròdroms de Barcelona, Alacant i Màlaga.
En el transcurs de la Guerra Civil espanyola, un d’estos pilots, Valentín Tellols, nebot i hereu del predi que va ocupar la vila romana, és reclutat i, com a aviador de la República, du a terme diverses missions de combat.
El jurat d’esta edició, a la qual s’han presentat 25 treballs i que correspon a 2025, ha estat presidit pel diputat Juan de Dios Navarro i compost per l’escriptor i enòleg Rafael Poveda, les doctores en Filologia Catalana Isabel Marcillas i M. Ángeles Francés, el professor de la Universitat CEU Cardenal Herrera Vicent Ferran, el crític literari Carlos Ferrer Hammerlindl i l’editora Susanna Lliberós.
“L’objectiu del Premi Enric Valor és fomentar la novel·la valenciana, promocionar la nostra literatura i fer costat als nostres autors i al talent que tenim, que és molt i que es demostra amb totes les propostes presentades”, ha apuntat el diputat.
Per la seua banda, l’alcalde de Castalla ha agraït l’aposta de la Diputació d’Alacant “per la cultura valenciana i pel nostre poble, Castalla, a on va nàixer l’escriptor que dona nom a este prestigiós premi”.
Josep Palomero
Josep Palomero, nascut a Borriana (Castelló), és llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor per la Universitat Jaume I de Castelló, amb premi extraordinari de doctorat.
Al llarg de la seua dilatada trajectòria professional, ha sigut catedràtic d’institut de Llengua i Literatura espanyoles i de Llengua i Literatura valencianes, ha sigut autor i coautor de més de 50 llibres de text i ha publicat estudis de crítica literària, adaptacions literàries, obres de temàtica infantil i juvenil i novel·les com Els secrets de Meissen, traduïda al castellà com a Los secretos de Meissen i adaptada en format de minisèrie per a Televisió Espanyola (El secreto de la porcelana) o El tatuatge dels apàtrides.
A més, el juny de 2001 va ser triat membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per les Corts Valencianes i entre els anys 2005 i 2006 va formar part de la comissió d’experts que, per encàrrec del Ministeri d’Administracions Públiques, va elaborar l’estudi L’ús de les llengües cooficials en l’Administració general de l’Estat.
