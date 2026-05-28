Més producte fresc i menys ultraprocessats: així evolucionen els menjadors escolars a Alacant després de la nova normativa estatal
El col·legi internacional ELIS Villamartín, a San Miguel de Salinas, impulsa menús basats en una alimentació més saludable, sostenible i amb producte de temporada
El Dia Mundial de la Nutrició, que se celebra este dijous 28, arriba en un moment en el qual els centres educatius espanyols estan començant a aplicar el nou Reial decret 315/2025, aprovat pel Govern d’Espanya i en vigor des del passat 16 d’abril. La normativa desplega la Llei de seguretat alimentària i nutrició, i establix mesures per a fomentar una alimentació més saludable i sostenible en col·legis públics, concertats i privats.
Entre els seus principals objectius hi ha l’augment del consum de producte fresc i de temporada, la reducció d’ultraprocessats i fritades, l’impuls de cereals integrals i el reforç de l’educació nutricional i la sostenibilitat en els centres educatius.
Un dels exemples d’esta evolució és el del col·legi internacional ELIS Villamartín, situat a San Miguel de Salinas, a on des de fa anys es treballa en una línia orientada a una alimentació escolar més equilibrada i vinculada al producte fresc i de proximitat.
El centre prioritza l’ús de fruites, verdures i altres ingredients frescos i treballa amb diferents proveïdors i productors locals i ecològics sempre que és possible. Esta aposta busca millorar la qualitat dels menús i el seu valor gastronòmic en la cuina diària.
Planificació
A més, este enfocament integral —que combina alimentació, sostenibilitat i adaptació de menús— exigix una planificació cada vegada més complexa en els centres educatius. En col·legis internacionals amb més de 35 nacionalitats, esta gestió inclou també l’atenció a al·lèrgies, intoleràncies i necessitats culturals o religioses. En este context, el menjador escolar s’ha convertit en un servici altament organitzat, especialment quan compta amb cuina pròpia elaborada diàriament en les seues instal·lacions.
“En el dia a dia, el menjador escolar és un servici molt dinàmic que requerix planificació i adaptació constant. Treballem amb productes frescos i menús equilibrats, però cada jornada és diferent per la varietat de necessitats de l’alumnat. L’objectiu és sempre el mateix: oferir menjars segurs, variats i que els alumnes gaudisquen”, explica Rubén López, cap de cuina del col·legi.
La reducció de productes ultraprocessats i precuinats és un altre dels canvis impulsats pel nou marc legal. En este sentit, el centre potencia tècniques culinàries com el forn, el vapor o la planxa, a més d’incorporar més pasta i arròs integral en els seus menús.
Educació nutricional
Juntament amb l’alimentació diària, l’educació nutricional també guanya protagonisme. Recentment, l’alumnat d’este centre va participar en activitats i xarrades al costat de professionals especialitzats en nutrició infantil a través del projecte educatiu La Pandi, associació sense ànim de lucre centrada a fomentar hàbits saludables i el consum de fruita des d’edats primerenques.
“L’alimentació saludable també s’educa. És important que els xiquets entenguen la relació entre benestar, energia i hàbits alimentaris, sempre des d’un enfocament positiu i adaptat a la seua edat”, assenyala Sole Pina, directora d’Infantil i Primària del centre.
A més, el col·legi desenrotlla mesures de sostenibilitat i reducció del desaprofitament alimentari mitjançant programes de control i aprofitament responsable dels aliments dins de la seua estratègia global.
Des del centre destaquen que l’objectiu és continuar avançant cap a un model de menjador escolar més saludable, equilibrat i sostenible, alineat amb les noves demandes socials en matèria de nutrició infantil.
