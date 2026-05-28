Repsol reprén el projecte de gasolinera en els terrenys dels antics depòsits del port d’Alacant
La companyia ha sol·licitat el permís d’activitat a l’Ajuntament, coincidint amb la fase final dels treballs de descontaminació de la zona
Repsol ha représ el seu projecte d’instal·lació d’una gasolinera en el port d’Alacant, just en una parcel·la, situada a l’esquena de Casa Mediterráneo, que forma part dels terrenys que van ocupar els antics depòsits de Campsa, els quals van acabar desmantellant-se enmig d’una forta contestació social. La companyia, en concret, ha sol·licitat el permís d’activitat a l’Ajuntament coincidint amb la fase final dels treballs de descontaminació als quals està sent sotmesa la zona, després que s’hi detectaren restes d’hidrocarburs. Repsol es basa en la llicència d’obres que ja va obtindre en 2014, i a la qual va seguir, segons subratlla, una nova llicència en 2023. En el port, d’entrada, no veuen amb massa bons ulls el projecte, atesos els problemes de contaminació registrats en esta zona i que encara estan en via de solució.
Va ser en 1970 quan en les proximitats de l’antiga estació de Múrcia, hui Casa Mediterráneo, es van instal·lar 30 depòsits que, posteriorment, en 1999, van ser traslladats a la pedania de Bacarot. Més tard, i ja amb les sitges desmantellades, es va posar en marxa el projecte per a la instal·lació d’una gasolinera en eixe mateix emplaçament, amb una llicència d’obres que es va concedir en 2014 i uns treballs que van arribar a arrancar un any després. No obstant això, la detecció d’aigües contaminades per hidrocarburs en el subsol va fer que la construcció es paralitzara.
Va ser un senyal del que va vindre després, atés que en 2021 es van conéixer els resultats d’unes anàlisis realitzades a instàncies de l’Autoritat Portuària sobre els 41.000 metres quadrats distribuïts en dos parcel·les sobre les quals es van assentar els tancs. Estes analítiques van alertar de la presència de restes d’hidrocarburs que suposaven “un risc inadmissible per a la salut”. Per això, la mateixa Autoritat Portuària va comunicar immediatament el problema a Exolum, que, el juny de 2024, va presentar a la Conselleria de Medi Ambient el projecte de descontaminació voluntària, el qual just va començar a executar-se un any després. I tot això enmig d’una forta pressió veïnal, que exigia el sanejament de la zona.
Doncs bé, just quan estan a punt de culminar les obres de descontaminació de la zona afectada, Repsol ha decidit reprendre el projecte de gasolinera i ha sol·licitat el permís d’activitat a l’Ajuntament. Per a fer-ho es basa en una nova llicència d’obra major i ambiental concedida pel mateix consistori el maig de 2023, dos anys abans de l’inici dels treballs de descontaminació en curs.
La instal·lació està prevista en una parcel·la de 2.495 metres quadrats situada en l’avinguda Faro, per l’accés a l’estació marítima d’Orà, a on Repsol preveu construir un edifici de 146 metres quadrats, amb tres illetes per a assortidors i una zona de rentada de vehicles. Tot plegat amb un pressupost de 976.000 euros. A més, remarca que la parcel·la en la qual preveu situar l’estació de servici està dotada amb làmines impermeabilitzants per a evitar problemes de contaminació, i que s’adoptaran totes les mesures preventives i de seguretat que es requerixen per a esta mena d’instal·lacions. Argumenta, per a aconseguir el permís d’activitat, que ja compta amb la preceptiva llicència d’obres, encara que això és una cosa que els tècnics hauran de ratificar, atés el temps que h transcorregut.
Reserves
Així ho ha assenyalat el president de l’Autoritat Portuària, Luis Rodríguez, que advertix que, en el cas que la llicència haja caducat, tota la tramitació haurà d’iniciar-se de nou, la qual cosa dilataria molt més els terminis per a la posada en marxa d’esta estació, si és que finalment obté els permisos. En el port, d’entrada, tenen moltes reserves al respecte, atés el problema de contaminació provocat pels antics depòsits de combustible.
En l’actualitat, de fet, continuen desenrotllant-se els treballs de descontaminació a càrrec d’Exolum (antiga Campsa). L’actuació, en concret, ha entrat ara en la fase decisiva amb la separació de les terres contaminades de les que no ho estan. Segons la informació facilitada des del port, les obres, consistents en l’excavació dels vasos, s’estan desenrotllant en dos parcel·les.
En la zona est, en concret, es preveu una excavació de 1.363 metres cúbics, dels quals 972 metres corresponen a material sense afecció i 396 metres a material que requerirà tractament. En la zona oest, d’altra banda, està previst excavar un total de 25.606 metres cúbics, dels quals 14.792 metres cúbics corresponen a material sense afecció i 10.814 al que necessitarà tractament. En conjunt, 11.210 metres cúbics de terra que hauran de ser tractats per a l’eliminació de les restes d’hidrocarburs.
Una vegada finalitze el conjunt de l’operació, l’hidrocarbur extret mitjançant diverses tècniques es derivarà a un gestor autoritzat. Després d’això, es tornarà a analitzar el conjunt del terreny i, si tot està correcte, es restabliran les parcel·les per al seu ús.
Però este no ha sigut l’únic conflicte suscitat amb projectes relacionats amb els combustibles en el port d’Alacant, atés que la gasolinera es reactiva en un moment en el qual encara cueja el projecte de la vintena de macrodepòsits que pretén construir l’empresa XC Business 90 en el moll 19. Una actuació la llicència de la qual va ser denegada per l’Ajuntament, en una decisió ratificada per la justícia ordinària, però que en l’actualitat continua encallada en els tribunals.
