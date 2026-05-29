Compromís acusa la Generalitat d’ignorar els informes negatius del polígon de la Canal a Alcoi
El vicealcalde Àlex Cerradelo denuncia les “mentides” del Consell sobre el projecte i insistix que els dictàmens confirmen que el parc empresarial és inviable
Compromís acusa la Generalitat de “mentir” i ignorar els informes negatius sobre el projecte del polígon Alcoi Sud a la Canal. Des de la formació valencianista insistixen en la “inviabilitat” del parc industrial d’un milió de metres quadrats en una zona de gran valor ambiental.
Esta postura contrària al projecte ha sigut reiterada esta mateixa setmana després del nou informe que ha emés la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), que alerta de restriccions que impedirien zones industrials, obres i moviments de terra en més del 75 % dels terrenys per la seua possible afecció a l’aqüífer del Molinar.
Però Compromís ha destacat que això contrasta amb el posicionament que va mostrar dijous la Generalitat, que va expressar el seu suport al projecte després d’una reunió amb la Cambra de Comerç, assegurant que els informes permeten seguir avant i que “s’ha confirmat” que el polígon és realitzable, sense entrar en els detalls sobre els informes.
La Generalitat no proposa cap solució davant dels cinc informes negatius perquè no n’hi ha cap, ni és viable
El vicealcalde d’Alcoi i líder de Compromís, Àlex Cerradelo, s’ha mostrat molt crític amb les declaracions del Govern valencià i ha assegurat que “la Generalitat del PP mentix, perquè diu que vol tirar avant el polígon de la Canal, però no planteja cap solució realista que evite la contaminació de l’aqüífer del Molinar”.
Cerradelo també ha criticat que el Govern autonòmic ignore els informes negatius existents: “Quines solucions planteja la Generalitat davant dels cinc informes negatius dels ajuntaments d’Alcoi i Ibi, del Ministeri, de la Confederació i de la mateixa Conselleria?”. I ha afegit: “No proposen cap solució, perquè no n’hi ha cap, ni és viable”.
A més, des de Compromís assenyalen que, “amb estes declaracions per part de la Generalitat, des del PP estan demostrant que els fa el mateix els informes tècnics”. I per això afirmen que “es demostra que no podem permetre un govern de PP i Vox que seria extremadament negatiu per a la Canal”.
“Confondre i enganyar”
Per tot això, Cerradelo exigix al Govern valencià que “deixe de confondre i enganyar la ciutadania” sobre un projecte que acumula obstacles tècnics i ambientals des de fa dècades.
I en este sentit, el vicealcalde afirma que “mentres la Generalitat del PP parla de la Canal, retalla més de la mitat de les inversions en els polígons industrials alcoians. Demostren que tot és una cortina de fum i que la realitat és que no els importa la nostra indústria”.
Amb tot, Cerradelo ha insistit que “el nou informe confirma el que Compromís ha defés des del primer moment: el polígon de la Canal no és viable”. I ha reiterat que, “a pesar que la Generalitat vulga ignorar la realitat, els informes diuen que eixe polígon industrial no té cap futur”.
