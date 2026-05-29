Sanitat
Els nodes de malalties rares dels hospitals d’Alacant i Elx permeten augmentar un 40 % la capacitat diagnòstica
La Generalitat invertix sis milions en equipament per al diagnòstic de biomarcadors genètics implicats en estes patologies
El sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana compta amb sis nodes de diagnòstic de malalties rares en els hospitals Doctor Balmis d’Alacant, General d’Elx, La Fe, General de Castelló, General de València i el Clínic de València. Estos biomarcadors permeten augmentar un 30 i un 40 % la capacitat diagnòstica i suposen una reducció del temps de resposta, a més de permetre avançar cap a un model més homogeni, eficient i equitatiu en tota la Comunitat Valenciana, segons informa la Conselleria de Sanitat.
La Generalitat ha fet una inversió de 6 milions d’euros en equipament per al diagnòstic de biomarcadors genètics implicats en malalties rares. Tal com ha destacat el conseller, Marciano Gómez, durant la inauguració de l’Spain Global Rare Diseases Summit 2026, organitzat en l’Hospital La Fe, “el sistema valencià de salut és referent pels nodes genòmics, que compten amb una tecnologia avançada i que permeten esbrinar el genoma dels pacients i fer una medicina predictiva i personalitzada”.
Sanitat assegura estar formant prop de 1.500 professionals en l’àmbit de les malalties rares perquè adquirisquen els coneixements necessaris que els permeten oferir una atenció més personalitzada, predictiva, psicològica, terapèutica i ocupacional a aquells pacients que patixen alguna d’estes patologies.
Ponents
Esta trobada, organitzada per la Fundació Espanyola de Directius de la Salut (Fundació SEDISA), reunix 25 ponents procedents de les administracions públiques, hospitals de referència, investigadors, clínics i representants d’associacions de pacients per a abordar els grans reptes del diagnòstic, l’accés a la innovació i l’equitat territorial en malalties rares.
Durant la inauguració, el conseller ha assenyalat que la Comunitat Valenciana “és pionera en l’àrea de les malalties rares per tres pilars fonamentals, que són l’atenció multidisciplinària en les unitats creades per a oferir una atenció integral; els nodes genòmics, que permeten una medicina de precisió i un diagnòstic primerenc; així com la formació del personal de l’àmbit sanitari per a augmentar els seus coneixements, de manera que oferisquen la millor assistència al pacient”.
Atenció personalitzada i predictiva
Per a l’atenció integral de les malalties rares, el sistema valencià de salut disposa de tres unitats multidisciplinàries, que se situen en l’Hospital General de Castelló, en l’Hospital Doctor Balmis i en l’Hospital La Fe; esta última entrarà pròximament en funcionament. L’objectiu és que n’hi haja una en cada província per a garantir l’accés equitatiu.
Cada unitat constituïx un espai únic en el qual els professionals implicats (medicina, infermeria, psicologia, etc.) oferixen una assistència integral a estos pacients. A més, s’aconseguix una atenció més humana i l’espai únic permet una millor coordinació entre els professionals implicats, la qual cosa, a més, evita als pacients que facen desplaçaments innecessaris.
Més de tres milions d’afectats
A Espanya, més de tres milions de persones conviuen amb alguna de les més de 7.000 malalties rares catalogades. Davant d’esta realitat, el Summit ha reunit als qui tenen capacitat directa de transformar el sistema: els directius i les directives del sistema sanitari.
El primer dia del congrés s’ha centrat en la genòmica i l’accés a la innovació i models assistencials. La genòmica permet prendre decisions i accions que contribuïxen a aplicar una medicina de precisió i un diagnòstic primerenc. També s’ha posat en relleu en esta jornada la importància de l’accés a la innovació i s’ha generat un debat sobre els medicaments òrfens i l’accés a les teràpies avançades.
Així mateix, s’ha abordat el model de la xarxa Únicas, una iniciativa sanitària espanyola creada per a millorar l’atenció de xiquets i adolescents amb malalties rares o sense diagnòstic en la qual hi ha hagut una reorganització de rutes assistencials i la coordinació entre nivells per a aconseguir una millor atenció.
Genòmica
El segon dia del congrés se centrarà en el diagnòstic clínic, la intel·ligència artificial, la gestió de les dades i el paper de pacient expert. Experts en genètica mèdica i xarxes de referència analitzen com convertir la genòmica en decisions clíniques ràpides i estandarditzades que ajuden a diagnòstics més primerencs. D’altra banda, s’abordarà el paper de la IA per a diagnòstic, estratificació, evidència en vida real i resultats clínics rellevants.
El Summit es tancarà amb la taula “Del pacient expert al sistema expert”, que reunix representants de FEDER, AELMHU i associacions de pacients, per a definir prioritats en temps de diagnòstic, accés a tractaments i experiència real del pacient.
