Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negociación huelga EducaciónProfesores SelectividadFichajes Enrique RiquelmePresupuestos ConsellGanadores Premios LaikAmaia Montero
instagramlinkedin

Elx tornarà a vibrar amb una nit espectacular de Superenduro

La prova es disputarà el dia 6 de juny a les 20:00 hores en el Club de Camp

Elx acull una gran cita el 6 de juny

Elx acull una gran cita el 6 de juny / INFORMACIÓN

Víctor Pérez

Víctor Pérez

El Superenduro Open Internacional que, per segon any consecutiu, se celebrarà a Elx serà el dia 6 de juny a les 20:00 hores en el Club de Camp. Es tracta d’un esdeveniment seminocturn amb mes de 30 participants, alguns d’ells pilots internacionals.

La cita, federada, està organitzada pel club de motociclisme Enduro Ilicitano, que considera que les instal·lacions del Club de Camp d’Elx oferixen tota classe de servicis i espais per a passar el dia en família i culminar amb l’espectacle del motociclisme en què els pilots s’enfronten a obstacles i al cronòmetre.

L’obertura de portes serà a les 19:00 hores, i la venda d’entrades, en el mateix Club de Camp, en la web de la Federació Valenciana de Motociclisme o escanejant el QR del cartell. La cita promet “adrenalina, espectacle i ambient familiar”.

Les instal·lacions del Club de Camp compten amb piscina, bar, berenador i àmplies zones d’oci, i tornaran a convertir-se en l’epicentre del motociclisme off road per a gaudir d’una jornada única tant pels aficionats com pel públic en general.

Després de l’èxit de l’edició passada, en què centenars d’espectadors van omplir el recinte i els pilots van oferir espectacle, l’organització prepara una edició encara més ambiciosa. L’esdeveniment tornarà a reunir destacats pilots i oferirà una experiència al més pur estil dels grans Superenduro internacionals.

Noticias relacionadas

A més, com ja va ocórrer en 2025, la prova arribarà carregada d’incentius per als participants. Tots els pilots que completen la seua última mànega —siga classificatòria o final— rebran una subvenció directa sobre la inscripció, a més de premis per als 10 primers classificats, la qual cosa fa augmentar encara més l’atractiu competitiu de la prova.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents