Estes són les obres de teatre que aterren a Alacant este cap de setmana
Artistes com María Adánez, David Domínguez o el mag Dakris pugen als escenaris alacantins per a omplir el cap de setmana de teatre, humor i màgia
Nuria Camps
Claudio Tolcachir porta el dissabte 30 de maig a les 20 hores al Teatre Chapí de Villena l’obra Camino a la Meca, d’Athol Fugard. Esta obra s’inspira en una dona real, Helen Martins, que es va rebel·lar contra tots els estaments de la seua època. Un ésser que perseguix el desig, la llum de la inspiració que no correspon a cap edat ni a cap generació. Algú que preferix les preguntes a les certeses, que valora la seua llibertat i la seua autonomia enfrontant-se al seu temps i al món que l’envolta. Helen Martins és una escultora i artista sud-africana que va viure en el xicotet poble de Nieu-Bethesda durant l’època de l’apartheid. Malgrat la pressió social i la seua avançada edat, Helen es va rebel·lar contra els estaments de la seua època per a crear un jardí extraordinari ple d’escultures i vidre. En el fons, el seu major temor mai va ser la vellesa o la mort, sinó perdre la inspiració i deixar de tindre desitjos. L’obra és una aclamada obra teatral versionada i dirigida pel director argentí Claudio Tolcachir. La peça reflexiona sobre la llibertat personal, l’autonomia en la vellesa, l’amistat i el pes de les expectatives socials. El repartiment compta amb la participació de Lola Herrera, Natalia Dicenta i Carlos Olalla. Les entrades estaran a la venda a partir de 14 euros.
El somni de migrar, per Arthur Miller
La versió d’Eduardo Galán de Panorama desde el puente, d’Arthur Miller, arriba al Gran Teatre d’Elx. El reconegut dramaturg va centrar la trama d’esta obra en la ciutat de Nova York en la dècada de 1950. Mostrava la migració italiana que somiava viure en el país de les oportunitats. El somni americà és també el que il·lumina hui tants hispans que viuen a Nova York, la qual cosa trasllada a este concepte el plantejament de Miller, que exposa un drama amorós i familiar tràgic en què el desig reprimit d’Eddie Carbone per la seua neboda Catherine desencadena gelosia, obsessió i traïció. L’obra mostra com l’amor prohibit i la gelosia xoquen amb les normes socials, la qual cosa provoca la caiguda del protagonista i firma el seu tràgic destí. L’espectacle tindrà lloc el dissabte 30 a les 20 hores amb entrades des de 18 euros.
Enfrontar-se al que marca la seua identitat
Emigradas és un projecte de dansa contemporània que investiga l’experiència de la migració des del cos, entenent el moviment com a arxiu viu, testimoniatge i ferramenta de supervivència identitària. Esta representació es podrà gaudir el diumenge 31 de maig en el Teatre Arniches d’Alacant a les 19 hores. Les entrades estan a la venda per 15 euros.
Recordar els noranta a través de l’humor
David Domínguez oferix un espectacle d’humor este divendres 29 de maig en el Teatre Municipal de Torrevieja a les 20:30 hores. David Domínguez és un home feliç, però no feliç perquè siga feliç, sinó perquè s’entrena tots els dies per a ser-ho. El raro de los 90 és un espectacle d’humor en el qual David Domínguez fa un repàs en un to irònic i gamberro a les seues vivències en la dècada dels noranta. Des de 15 euros.
Mentalisme i màgia interactiva a Torrevieja
Teletransportacions, desaparicions, mentalisme, il·lusions amb objectes del públic… Estes són algunes coses que el públic podrà veure en el Teatre Municipal de Torrevieja este diumenge 21 de maig a les 18 hores en l’espectacle de màgia Nada es lo que parece del mag Dakris. Una oportunitat per a viure de primera persona les virtuts de l’il·lusionista valencià. Entrades disponibles a 28 euros.
