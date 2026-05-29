El PP de Callosa d’en Sarrià dona suport a la proposta reivindicativa dels professors i rebutja la moció educativa del PSOE
Els populars van donar suport a la iniciativa de Compromís al costat de la comunitat educativa per centrar-se en millores reals i consideren que la proposta socialista té un enfocament polític
L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià va viure, en l’últim ple municipal, un intens debat centrat en la situació de l’educació pública i les reivindicacions del professorat. La sessió va estar marcada per la presència de nombrosos docents que participen en les mobilitzacions i vagues convocades en defensa de millores per al sistema educatiu valencià. En el ple es van debatre dos propostes relacionades amb les condicions laborals del professorat, però les dos van rebre un tractament molt distint per l’equip del govern del PP.
El PP va decidir donar suport a la proposta presentada per Compromís, alineada amb les demandes traslladades per la comunitat educativa, mentres que va rebutjar la iniciativa que va defendre el PSOE.
La moció secundada pels populars plantejava una bateria de mesures destinades a reforçar l’educació pública i atendre les principals reivindicacions dels docents. Entre les propostes destacaven la reducció de les ràtios en les aules, l’increment de plantilles docents, la millora de les condicions laborals del professorat, l’impuls de l’ensenyança en valencià i la reducció de la càrrega burocràtica que suporten els centres educatius.
Des del Partit Popular van assenyalar que van decidir donar suport a esta iniciativa perquè estava “centrada en les necessitats reals de la comunitat educativa” i perquè s’allunyava de plantejaments de confrontació política. Els populars van defendre durant el debat la necessitat d’arribar a acords amplis que permeten millorar la qualitat educativa i aportar estabilitat tant al professorat com a l’alumnat.
Fonts del Grup Municipal Popular van explicar després de la sessió plenària que l’educació pública requerix “consens, diàleg i mesures eficaces” per a afrontar els problemes estructurals que arrossega des de fa anys el sistema educatiu. En este sentit, van insistir que les reivindicacions dels docents han d’abordar-se des de la responsabilitat institucional i no des de l’enfrontament partidista.
Matisos
En canvi, la moció presentada pel Grup Socialista no va aconseguir el suport del PP ni tampoc el de València Unida. El text del PSOE instava la Conselleria d’Educació a intensificar les negociacions amb els sindicats docents per a arribar a acords “globals, sostenibles i satisfactoris” que permeteren resoldre el conflicte obert en l’àmbit educatiu.
No obstant això, des de les files populars van considerar que la proposta socialista incorporava un discurs “més polític que educatiu”. A més, van criticar que s’intentara traslladar la idea que els problemes de l’ensenyança pública són recents; però, segons van defendre, moltes de les dificultats actuals es produïxen des de fa anys.
El PP va mencionar que la prioritat ha de ser millorar la qualitat del sistema educatiu, reforçar l’atenció a la diversitat i garantir més recursos per als centres escolars, especialment en municipis de la Marina Baixa. Així mateix, van insistir a evitar que l’educació es convertisca en un element de confrontació política permanent.
El debat celebrat a Callosa d’en Sarrià va tornar a posar sobre la taula qüestions clau com la situació laboral del professorat, la falta de recursos educatius, la necessitat de reduir la burocràcia en els centres i la importància de continuar reforçant l’educació pública a la Comunitat Valenciana.
