Aigües de Calp finalitza les obres del col·lector d’aigües pluvials a Borumbot que reduirà el risc d’inundació en la zona
L’actuació, amb una inversió de 518.782,8 euros, separa les aigües pluvials de les residuals mitjançant un nou col·lector de 354 metres i millora la capacitat de resposta davant d’episodis de pluja intensa
Aigües de Calp ha finalitzat les obres del col·lector d’aigües pluvials de la partida Borumbot, una actuació que permetrà reduir el risc d’inundació en esta zona en cas d’episodis de pluja intensa.
Es tracta d’un projecte emmarcat en el Pla director de millores d’infraestructures hidràuliques de Calp i que forma part del Pla d’adaptació al canvi climàtic de Calp (PACC) elaborat per Global Omnium, que reafirma el compromís del municipi per dur a terme infraestructures resilients i preparades per a afrontar desafiaments climàtics.
Les obres han consistit a desdoblar en dos canonades el col·lector existent que arreplegava al mateix temps les aigües pluvials i les residuals: d’una banda, s’han instal·lat 354 metres de canonada de PVC per a les aigües pluvials, la qual intercepta l’escorrentia superficial de la partida Borumbot i la conduïx fins a la xarxa de pluvials de l’avinguda de València; i, d’altra banda, es manté la canonada existent, que passarà a arreplegar únicament les aigües residuals fins a l’EBAR (estació de bombament d’aigües residuals) de Borumbot.
En l’obra també s’han instal·lat al llarg de la zona embornals i reixes transversals que permeten capturar aigua abans que es produïsquen acumulacions.
D’esta manera, l’aigua de pluja fluirà directament a través del nou col·lector sense mesclar-se amb el sistema de sanejament, la qual cosa evitarà l’excés d’aportació d’aigües pluvials a l’EBAR de Borumbot durant episodis de pluja intensa i problemes d’inundabilitat de la zona. Així mateix, la separació dels dos sistemes permetrà optimitzar-ne el funcionament i una gestió sostenible del cicle de l’aigua a Calp.
Este projecte ha suposat una inversió de 518.782,8 euros i suposa l’aposta conjunta d’Aigües de Calp i l’Ajuntament de Calp per anticipar esdeveniments climàtics extrems previstos en el Pla d’adaptació al canvi climàtic de Calp (PACC), certificat amb la norma internacional ISO 14092:2026 sobre planificació de l’adaptació climàtica per a governs locals. Este reconeixement convertix Calp en el primer municipi europeu a verificar la seua estratègia climàtica sota este nou estàndard i a mostrar el seu compromís per desenrotllar infraestructures hidràuliques més eficients, sostenibles i preparades per a minimitzar els efectes de fenòmens meteorològics extrems.
- La temperatura del mar bate récords, anticipa las noches tropicales y alimenta lluvias torrenciales en Alicante
- Terra Mítica reabre sus puertas con más de 30 atracciones y espectáculos para toda la familia
- Seguridad, ruido y convivencia: las Hogueras de Alicante miden sus límites
- La Ruta de la Madera de Alicante, de rockera a comercial
- El promotor de Les Naus de Alicante pactó cobrar más de 3,4 millones por la gestión de la cooperativa
- Neus Candela, veterinaria: “Criamos la generación de animales más enferma de la historia”
- Terra Mítica comienza una nueva temporada el próximo 15 de mayo
- Las prefabricadas también llegan al Hospital de Torrevieja: el Consell adjudica la ampliación de las consultas externas por 1,1 millones