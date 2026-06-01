Barcala, sobre la seua presumpta reunió amb el gestor de Les Naus a Alacant: “No conteste”
L’alcalde assegura que entregarà més documentació a la magistrada a càrrec de la investigació sobre l’adjudicació de vivendes protegides després de rebre un tercer requeriment judicial per a fer-ho
L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, ha trencat el seu silenci mediàtic després de més d’un mes sense sotmetre’s a les preguntes dels periodistes. Això sí, les respostes no han servit per a aclarir alguns dels principals dubtes que es mantenen sobre l’escàndol de les vivendes protegides d’Alacant, que va destapar INFORMACIÓN. El dirigent popular ha evitat (com ja va fer en el ple de dijous passat) aclarir si es va reunir amb Francisco Ordiñana, l’empresari a càrrec de la gestora del residencial Les Naus. A més, el regidor ha confirmat que el Govern local entregarà més documentació a la magistrada a càrrec de la instrucció, després de rebre un tercer requeriment judicial per a fer-ho.
Preguntat sobre la declaració de Francisco Ordiñana com a imputat, en la qual va assegurar haver-se reunit amb l’alcalde, Barcala ha defugit la resposta: “Jo no estava en eixa declaració i ni tan sols hi estaven els mitjans que ho han publicat. És una qüestió que, com que està oberta una declaració, la jutgessa, si ha de preguntar alguna cosa, la preguntarà”. Després d’això, l’alcalde ha evitat de nou aclarir si va participar en una trobada amb l’empresari: “No faré absolutament cap declaració. No faig valoracions i molt menys de tercers, això seria una irresponsabilitat absoluta, a més d’una falta de respecte”.
La setmana passada, el portaveu de Compromís, Rafa Mas, va preguntar en el ple municipal “quan, amb quina finalitat i quantes vegades” es va reunir Barcala amb responsables de Les Naus i va retraure que eixos presumptes contactes no apareguen publicats en l’agenda institucional de l’alcalde. No obstant això, el Govern municipal del PP es va limitar a posposar la seua resposta al mes següent: la regidora Mari Carmen de España va assegurar que “es contestarà en el pròxim ple”.
Requeriment judicial
En la mateixa línia, Barcala ha fet al·lusió a la petició judicial (la tercera en este sentit) perquè l’Ajuntament entregue documentació relativa al cas de Les Naus: “Hui ha arribat un requeriment del jutjat en el qual es recorda que hi ha un termini per a remetre una documentació de la qual ja s’havia remés una part, i que demà estarà completament enllestida”.
Després que l’equip de govern haja afirmat en diverses ocasions que ja s’havia fet entrega de tots els arxius de què disposava el consistori, el dirigent popular ha assenyalat que “es va generant documentació” i que la magistrada, “dins de la seua investigació”, busca “contrastar” dades extretes dels diferents testimonis. “Ens hem posat a la sencera disposició per a tot el que la jutgessa estime que és necessari per a la instrucció”.
Sobre este assumpte, el jutjat ja havia reclamat estos arxius a l’Ajuntament fins a dos vegades: el 12 i el 21 de maig. Acabat el termini que se li va donar per a remetre’ls, no hi havia constància que eixos documents hagueren sigut entregats, per la qual cosa la magistrada va passar a emprar mitjans més expeditius, com enviar la Unitat Adscrita de la Policia Nacional als servicis jurídics municipals.
