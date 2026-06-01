La Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana firmen un conveni per a reforçar la col·laboració cultural
L’acord preveu establir sinergies per a posar en relleu nous projectes conjunts i establir línies de cooperació entre les dos institucions
La Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana han firmat un conveni de col·laboració en matèria cultural amb l’objectiu de reforçar el treball conjunt entre les dos administracions i promoure noves iniciatives dirigides a impulsar i difondre la cultura en la província.
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha rebut, en el Palau Provincial, la secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat, Marta Alonso, en una trobada en la qual les dos parts han posat de manifest la importància de coordinar esforços per a desenrotllar projectes que contribuïsquen a acostar la cultura a tots els municipis alacantins.
Navarro ha destacat que “la cultura és una ferramenta fonamental de cohesió social i desenrotllament territorial, per la qual cosa este acord suposa un pas important per a continuar oferint oportunitats culturals de qualitat en tota la província”. Així mateix, ha assenyalat que “la col·laboració entre administracions és clau per a optimitzar recursos i generar projectes ambiciosos que arriben a tots els racons del nostre territori”.
Per la seua banda, Marta Alonso ha valorat positivament esta aliança institucional i ha subratllat “la necessitat de continuar treballant de manera coordinada i posar en relleu projectes nous per a enfortir el teixit cultural valencià i donar suport a iniciatives que contribuïsquen a preservar i difondre la nostra identitat cultural”. El conveni permetrà establir noves sinergies entre les dos institucions per a impulsar activitats culturals, fomentar la conservació i promoció del patrimoni i afavorir la posada en marxa d’iniciatives conjuntes que redunden en benefici de la ciutadania.
“Este acord suposa un primer pas que reforça i dona continuïtat als sòlids llaços ja existents entre les dos institucions, que mantenen des de fa anys una estreta col·laboració en l’àmbit cultural a través d’exposicions, concerts, cicles formatius i altres iniciatives artístiques que han contribuït a dinamitzar la vida cultural del territori”, ha puntualitzat la secretària autonòmica, que ha afegit que “ara s’obrin noves línies de treball que permetran ampliar l’abast de les iniciatives conjuntes, diversificar les propostes i continuar enfortint el teixit cultural”.
Esta primera trobada ha comptat amb l’assistència de la directora general de Projectes Estratègics, Ester Olivas; el director del Museu Arqueològic d’Alacant, Manuel Olcina; el director artístic i musical de l’Auditori de la Diputació d’Alacant, Josep Vicent, i la directora de l’Àrea de Cultura de la institució provincial, María José Argudo.
