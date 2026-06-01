Primera Divisió
A l’Elx només li queda un rival per conéixer per a la 2026-2027
Racing de Santander i Deportivo tornen a Primera i el tercer ascendit serà Almeria, Castelló, Màlaga o Las Palmas
L’Elx sap des de fa més d’una setmana que competirà en Primera Divisió la temporada 2026-2027 i, hui dia, coneix ja 18 dels seus 19 oponents per al pròxim curs en l’elit del futbol espanyol, una vegada conclosa la lliga regular en Segona.
Igual que els franjaverds, en Primera continuaran els següents equips que s’han guanyat la permanència per la seua situació classificatòria en la 2025-2026: Barcelona, Reial Madrid, Vila-real, Atlètic de Madrid, Betis, Celta, Getafe, Rayo Vallecano, València, Reial Societat, Espanyol, Athletic, Sevilla, Alabés, Llevant i Osasuna.
Com ja se sap, els tres clubs que han ocupat les últimes posicions en Primera i que, per tant, descendixen són Mallorca, Girona i Oviedo. Els carbayones, que van ascendir el curs passat al costat de franjaverds i Llevant, no han pogut renovar la seua plaça en l’elit. El Girona cau després de quatre anys entre els millors i d’haver arribat a disputar la Champions, i el Mallorca descendix després d’un lustre en Primera.
Dos d’eixes tres places ja estan ocupades. Són les corresponents als primers classificats de Segona, els que pugen de manera directa. Els dos, del nord. I històrics del futbol espanyol. Racing de Santander i Deportivo de la Corunya tornen a Primera Divisió per la porta gran. Els càntabres no militaven en la màxima categoria des de 2012, mentres que els gallecs no ho feien des de 2018. Les dos entitats van arribar a caure al pou de la Segona B o Primera RFEF.
Els retrobaments
L’Elx es retrobarà en Primera amb el Racing —club en el qual exercix com a director esportiu Chema Aragón, que va tindre un pas efímer pels despatxos franjaverds l’estiu de 2024— quatre dècades després, ja que l’última vegada que els dos clubs van coincidir en la màxima categoria va ser en la temporada 1984-1985. Amb el Depor, lloc a on els il·licitans van celebrar fa un any l’ascens, no es coincidia en l’elit des de la 2014-2015.
L’última plaça en Primera Divisió per a la temporada que ve se la disputaran en les pròximes setmanes, en el play-off d’ascens, els classificats entre el tercer i el sext de Segona: Almeria, Màlaga, Las Palmas i Castelló. Les eliminatòries de semifinals han emparellat l’Almeria amb el Castelló i el Màlaga amb Las Palmas. El guanyador de la final, a l’elit.
