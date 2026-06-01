Vectalia firma un acord de 120 milions amb Zenobē per a electrificar la seua flota
Es tracta de l’operació més gran que ha firmat la companyia britànica a Europa fins a la data
Operació de gran importància en el sector de la mobilitat. Vectalia, la principal empresa de transport de viatgers de la província i una de les més importants del país, acaba de firmar un acord de 120 milions d’euros amb Zenobē per a impulsar l’electrificació de la seua flota.
Una xifra que situa l’operació com la més gran que ha realitzat fins a la data a Europa la companyia britànica, el principal propietari i operador d’autobusos elèctrics del Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda, amb més de 3.400 vehicles en cartera.
Es tracta d’un acord d’arrendament operatiu. És a dir, Zenobē s’encarregarà de comprar els vehicles per a, posteriorment, llogar-los a Vectalia perquè els utilitze en les diferents ciutats en les quals opera. També s’encarrega de les bateries i punts de recàrrega que l’operador de transport necessita instal·lar en les seues cotxeres per a donar servici a estos autobusos.
Esta fórmula permet al conglomerat de la família Arias accelerar l’electrificació de la seua flota sense necessitat de recórrer a un volum d’endeutament més gran ni destinar més recursos dels necessaris. L’import de l’acord preveu fins a 120 milions en arrendaments de material durant els pròxims tres anys, la qual cosa inclou els 23 autobusos elèctrics que el grup ja ha incorporat al servici urbà de la ciutat d’Alacant, a on també es preveu la incorporació de 27 vehicles més en els pròxims anys, dels quals 19 seran elèctrics i 8 híbrids.
Però esta col·laboració també s’estendrà a altres servicis i ciutats a on Vectalia opera o té previst presentar-se a concursos de concessió.
La firma, formalitzada davant de notari divendres passat, també suposa que Zenobē assumix els riscos relacionats amb les bateries i presta servicis de monitoratge de l’estat de salut i la degradació d’estes, cosa que reduïx de manera material els riscos assumits per Vectalia.
Valoracions
Martín Navarro, director de Zenobē per a Ibèria, assenyala que “la combinació d’esta estructura a llarg termini i del suport tècnic especialitzat permet a Vectalia avançar amb més rapidesa en l’electrificació de la seua flota i en el compliment dels seus objectius de sostenibilitat, oferint als seus usuaris un transport més net, eficient i lliure d’emissions”.
D’altra banda, Antonio Agudo, CFO de Vectalia, afig que “este acord reforça el compromís de Vectalia amb la mobilitat sostenible i amb els nostres usuaris. Gràcies a este acord marc d’arrendament, podrem accelerar l’electrificació de les nostres flotes i cotxeres, contribuint de manera directa a la reducció d’emissions i avançant cap a un transport públic més eficient, innovador i respectuós amb l’entorn”.
Amb este acord, Zenobē reforça el seu posicionament en el mercat espanyol, en el qual continua desenrotllant projectes d’electrificació a gran escala en col·laboració amb operadors líders del sector. Així mateix, Vectalia continua consolidant la seua estratègia d’innovació i sostenibilitat, avançant cap a un model de mobilitat cada vegada més net, eficient i preparat per als reptes del futur.
Qui és el nou soci de Vectalia?
Zenobē és una empresa especialitzada en flotes de vehicles elèctrics i emmagatzematge de bateries a escala de xarxa, amb seu al Regne Unit. L’empresa va començar a operar en 2017 i ara compta amb més de 350 empleats a temps complet amb una àmplia gamma d’habilitats capdavanteres, entre les quals s’inclouen l’enginyeria elèctrica, el desenrotllament de programari, les ciències informàtiques i el finançament.
És el principal propietari i operador de bateries a escala de xarxa en la xarxa en el sistema de transmissió del Regne Unit i s’està expandint a Australàsia i Amèrica del Nord. Compta amb 1,2 GW d’actius d’emmagatzematge de bateries en funcionament o en construcció i dona servici a més de 3.400 vehicles elèctrics en 120 depòsits de tot el món. L’empresa és el principal propietari i operador d’autobusos elèctrics del Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda.
Per la seua banda, Vectalia és un grup empresarial espanyol amb més de 100 anys d’experiència en el sector de la mobilitat de viatgers, que opera xarxes de transport urbà, interurbà i discrecional en diverses províncies. Amb operacions a Espanya i al Marroc, gestiona servicis urbans i interurbans i continua impulsant la seua expansió amb un ferm compromís amb la sostenibilitat, la innovació i la millora del servici als ciutadans.
Suscríbete para seguir leyendo
- La temperatura del mar bate récords, anticipa las noches tropicales y alimenta lluvias torrenciales en Alicante
- Terra Mítica reabre sus puertas con más de 30 atracciones y espectáculos para toda la familia
- Seguridad, ruido y convivencia: las Hogueras de Alicante miden sus límites
- La Ruta de la Madera de Alicante, de rockera a comercial
- El promotor de Les Naus de Alicante pactó cobrar más de 3,4 millones por la gestión de la cooperativa
- Neus Candela, veterinaria: “Criamos la generación de animales más enferma de la historia”
- Condena desde Alicante de los sindicatos educativos por la actuación de un antidisturbios a una manifestante en Valencia: 'Ha sido desproporcionado
- Las prefabricadas también llegan al Hospital de Torrevieja: el Consell adjudica la ampliación de las consultas externas por 1,1 millones