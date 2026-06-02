Educació
4.000 professors tornen a inundar el centre d’Alacant en la quarta setmana de vaga
Els docents carreguen contra l’“acord indigne” que oferix el Consell, i la Plataforma de l’Ensenyança Pública clama a les famílies que no porten els seus fills a classe divendres
Les aules d’Alacant han notat este dimarts un buit més acusat perquè els docents han eixit als carrers en una nova i multitudinària manifestació pel centre de la capital de la província, quasi en paral·lel a les celebrades a València i Castelló. En total, hi han participat 4.000 persones, segons la Subdelegació del Govern.
Abans d’arrancar la marxa des del lloc tradicional, les escales de l’IES Jorge Juan, la marea verda de professors ha tornat a elevar la seua veu des de primera hora del matí en diferents punts de la ciutat, amb l’eixida de les clàssiques columnes educatives en el vint-i-tresé dia des que va esclatar la vaga indefinida d’Alacant.
En esta ocasió, les pancartes que han marcat la diferència respecte a les manifestacions anteriors han sigut aquelles que condemnaven la violència policial, després de l’espenta d’un antidisturbis a una docent a València diumenge passat, una càrrega policial desmesurada que ha indignat la comunitat educativa i ha elevat la tensió en esta lluita docent. Els missatges contra l’“acord indigne” també han inundat la mobilització, la qual cosa ha visibilitzat el rebuig del professorat a l’oferta que ha fet la Conselleria d’Educació als sindicats per a millorar les condicions laborals i salarials.
Vaga de famílies, este divendres
Davant de la recrudescència d’este conflicte, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyança Pública ha convocat una vaga de famílies per a este divendres 5 de juny. L’entitat fa una crida a les famílies perquè no porten els seus fills i filles als centres educatius i que en esta ocasió siga el professorat qui acudisca al seu lloc de treball per a pal·liar els efectes econòmics de la vaga.
El col·lectiu ha mostrat de nou el seu suport al professorat en la quarta setmana de vaga i ha exigit a la Conselleria que “cal arribar a una solució ja, que ha de posar tot de la seua part i negociar sense cap burla amb la plataforma sindical perquè el final de la vaga ha de ser una realitat”.
Dos mobilitzacions setmanals
Mobilitzacions conjuntes, globals i contundents dos dies a la setmana. La resta de jornades seran les assemblees les que, a l’empara d’esta vaga indefinida, s’organitzen per a sostindre el conflicte durant el temps que siga necessari. Així serà la lluita docent a partir d’esta setmana, la quarta de parada en les aules arran de la falta d’acord amb el Consell per a posar fi a esta crisi sense precedents i després que este cap de setmana més de 21.000 treballadors de l’ensenyança pública (dels que van participar en una consulta promoguda pels sindicats majoritaris) avalaren continuar amb la vaga. La pròxima manifestació d’Alacant s’ha convocat per a este dijous, a les 18:30 hores des del seu inici tradicional.
Els sindicats majoritaris i les assemblees docents han anunciat que el format de mobilitzacions que emprendran a partir d’ara perseguix un doble objectiu. D’una banda, dosificar els esforços dels qui consideren que la vaga indefinida ha de continuar sent la base del moviment, però no poden assumir el seguiment diari de les parades. I, d’una altra banda, garantir la cobertura legal de totes aquelles mobilitzacions que les assemblees decidisquen impulsar, per a evitar que cap acció quede fora del marc de la convocatòria.
