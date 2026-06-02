El CEEI d’Elx busca ‘start-ups’ per a resoldre reptes reals de la indústria a través de la IA
El programa Spin-Offs Empresarials aborda temes com ara licitacions, dissenys, formulacions químiques, comptabilitat i compres
El Centre Europeu d’Empreses i Innovació d’Elx (CEEI Elx) busca start-ups, scale-ups i empreses tecnològiques capaces de desenrotllar solucions innovadores centrades en intel·ligència artificial (IA). L’objectiu és resoldre reptes llançats per empreses de la província d’Alacant que han participat en el programa Spin-Offs Empresarials (Future Labs), emmarcat en Tech FabLab Comunitat Valenciana. Qüestions com licitacions, dissenys en 3D, formulacions químiques, comptabilitat i compres estan a l’orde del dia.
Esta iniciativa aposta per la innovació col·laborativa entre empreses consolidades, com les que han participat en el programa Spin-Offs, i companyies emergents del sector tecnològic. D’esta manera, el CEEI Elx, a través de Tech FabLab CV, fomenta que l’ecosistema innovador de la província d’Alacant cresca i es desenrotlle de manera conjunta.
Els reptes pertanyen a diferents sectors, com ara contractació pública, indústria, química o retail. Totes les empreses reptadores volen aplicar la intel·ligència artificial d’una manera correcta per a millorar els seus processos. La busca de companyies solucionadores impulsa la connexió entre el talent emprenedor i les necessitats concretes del teixit empresarial.
Tech FabLab Comunitat Valenciana és una iniciativa impulsada per la Direcció General d’Innovació de la Generalitat Valenciana i desenrotllada en la província d’Alacant pel CEEI Elx.
Pel que fa als reptes, una de les empreses participants busca desenrotllar un motor d’intel·ligència artificial generativa entrenat amb l’històric de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLAC) i normativa europea. La solució haurà de ser capaç d’identificar oportunitats estratègiques i ajudar en la redacció prèvia de propostes tècniques competitives.
Un altre dels desafiaments proposa crear un sistema basat en IA conversacional que permeta combinar models paramètrics 3D per a generar visualitzacions automàtiques de maquinària i equipaments industrials.
El programa també incorpora un repte centrat en el sector químic —perfumeria, drogueria, higiene i bellesa— per a integrar intel·ligència artificial en els processos de formulació i millora de productes.
D’altra banda, una empresa vol replicar a escala l’experiència consultiva que hui només és possible en punts de venda físics, basant-se en l’ús d’IA a través de motors de personalització.
La firma Lúzete, finalment, vol implementar models de machine learning sobre dades de tendències de busca, estacionalitat, temps de trànsit i cost de noli per a poder anticipar trencaments d’estoc, i integrar algoritmes de preus dinàmics.
Les companyies solucionadores han de presentar la seua proposta a través de la web del CEEI Elx en cada un dels reptes. L’equip de l’entitat revisarà el formulari i contactarà amb cada empresa.
Plataforma estratègica
Spin-Offs Empresarials (Future Labs) es convertix, així, en una plataforma estratègica per a start-ups especialitzades en IA, anàlisi de dades, visió computacional, automatització industrial o programari B2B. D’esta manera, és possible validar solucions en entorns reals i accedir a potencials clients corporatius.
A més del desenrotllament de pilots, les empreses seleccionades podran establir relacions directes amb corporacions tractores i explorar futures vies de col·laboració comercial.
Amb esta convocatòria, el CEEI Elx i la Direcció General d’Innovació reforcen la seua aposta per la innovació oberta com a ferramenta per a accelerar la transformació digital de la indústria i connectar el talent emprenedor amb els grans reptes empresarials.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
- El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante
- Pedro Payá, sacerdote: 'La presencia del papa traerá frutos en conversiones y vocaciones
- Las playas de Alicante llegan al verano a dos velocidades: del brillo de San Juan al deterioro del Postiguet
- Profesores de Alicante hacen un escrache a Llorca tras la agresión a una docente y el bloqueo en la negociación
- Cuarta semana de huelga de profesores en Alicante: así será la lucha docente a partir de ahora
- Las acusaciones en el juicio a Julio de España: “Los tactos rectales fueron un paripé para dar rienda suelta a sus instintos libidinosos”
- Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará