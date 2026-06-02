El CEEI d’Elx busca ‘start-ups’ per a resoldre reptes reals de la indústria a través de la IA

El programa Spin-Offs Empresarials aborda temes com ara licitacions, dissenys, formulacions químiques, comptabilitat i compres

Alumnes assistixen a un programa del CEEI dirigit a ‘start-ups’

Alumnes assistixen a un programa del CEEI dirigit a ‘start-ups’ / INFORMACIÓN

Miguel Vilaplana

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació d’Elx (CEEI Elx) busca start-ups, scale-ups i empreses tecnològiques capaces de desenrotllar solucions innovadores centrades en intel·ligència artificial (IA). L’objectiu és resoldre reptes llançats per empreses de la província d’Alacant que han participat en el programa Spin-Offs Empresarials (Future Labs), emmarcat en Tech FabLab Comunitat Valenciana. Qüestions com licitacions, dissenys en 3D, formulacions químiques, comptabilitat i compres estan a l’orde del dia.

Esta iniciativa aposta per la innovació col·laborativa entre empreses consolidades, com les que han participat en el programa Spin-Offs, i companyies emergents del sector tecnològic. D’esta manera, el CEEI Elx, a través de Tech FabLab CV, fomenta que l’ecosistema innovador de la província d’Alacant cresca i es desenrotlle de manera conjunta.

Els reptes pertanyen a diferents sectors, com ara contractació pública, indústria, química o retail. Totes les empreses reptadores volen aplicar la intel·ligència artificial d’una manera correcta per a millorar els seus processos. La busca de companyies solucionadores impulsa la connexió entre el talent emprenedor i les necessitats concretes del teixit empresarial.

Tech FabLab Comunitat Valenciana és una iniciativa impulsada per la Direcció General d’Innovació de la Generalitat Valenciana i desenrotllada en la província d’Alacant pel CEEI Elx.

Imatge d’un programa formatiu del CEEI per a ‘start-ups’ / INFORMACIÓN

Pel que fa als reptes, una de les empreses participants busca desenrotllar un motor d’intel·ligència artificial generativa entrenat amb l’històric de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLAC) i normativa europea. La solució haurà de ser capaç d’identificar oportunitats estratègiques i ajudar en la redacció prèvia de propostes tècniques competitives.

Un altre dels desafiaments proposa crear un sistema basat en IA conversacional que permeta combinar models paramètrics 3D per a generar visualitzacions automàtiques de maquinària i equipaments industrials.

El programa també incorpora un repte centrat en el sector químic —perfumeria, drogueria, higiene i bellesa— per a integrar intel·ligència artificial en els processos de formulació i millora de productes.

D’altra banda, una empresa vol replicar a escala l’experiència consultiva que hui només és possible en punts de venda físics, basant-se en l’ús d’IA a través de motors de personalització.

La firma Lúzete, finalment, vol implementar models de machine learning sobre dades de tendències de busca, estacionalitat, temps de trànsit i cost de noli per a poder anticipar trencaments d’estoc, i integrar algoritmes de preus dinàmics.

Les companyies solucionadores han de presentar la seua proposta a través de la web del CEEI Elx en cada un dels reptes. L’equip de l’entitat revisarà el formulari i contactarà amb cada empresa.

Plataforma estratègica

Spin-Offs Empresarials (Future Labs) es convertix, així, en una plataforma estratègica per a start-ups especialitzades en IA, anàlisi de dades, visió computacional, automatització industrial o programari B2B. D’esta manera, és possible validar solucions en entorns reals i accedir a potencials clients corporatius.

A més del desenrotllament de pilots, les empreses seleccionades podran establir relacions directes amb corporacions tractores i explorar futures vies de col·laboració comercial.

Amb esta convocatòria, el CEEI Elx i la Direcció General d’Innovació reforcen la seua aposta per la innovació oberta com a ferramenta per a accelerar la transformació digital de la indústria i connectar el talent emprenedor amb els grans reptes empresarials.

